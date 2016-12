BORSE EUROPA-Indici in calo,dati Usa,Irlanda pesano su sentiment

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 ---------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.637,96 -0,29% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.008,64 -0,42% 1.045,76 Stoxx banche 200,45 -1,05% 221,27 Stoxx oil&gas 287,36 -1,43% 330,54 Stoxx tech 196,11 +0,24% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 luglio (Reuters) - Le piazze europee aprono in moderato calo, con le deludenti trimestrali Usa e il calo della fiducia dei consumatori americani di venerdì che hanno peggiorato l'umore degli investitori, motivi ai quali si è aggiunto il downgrade dell'Irlanda da parte di Moody's.

"Gli investitori stanno cercando di valutare il grado del rallentamento della ripresa degli ultimi 12 mesi. L'azionario è diventato estremamente sensibile ai dati economici e ogni volta che ne viene pubblicato uno, viene guardato con attenzione. Il mercato verosimilmente rimarrà molto volatile", ha detto Keith Bowman, analista di Hargreaves Lansdown.

I finanziari segnano un calo dell'1,2 %, assieme alle auto , giù di 1,5%.

Intorno alle 10,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,42%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,46%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,13% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,10%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i finanziari sono particolarmente colpite le banche austriache, più esposte sul fronte dell'europa orientale, dopo che Fmi e Ue hanno sospeso sabato le trattative per proseguire nel piano di finanziamento dell'Ungheria fino a che non prenderà azioni per tagliare il suo deficit, con REIFFSEN RIBH.VI ed ERSTE GRP BANK (ERST.VI: Quotazione) giù del 4,7% e del 2,5%. Male anche le irlandesi con BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) e ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione) in calo del 4,3% e del 3,4% circa.

* BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) torna a cadere, oggi di oltre il 5%, a causa di una perdita di petrolio individuata dagli ingegneri dopo l'ennesimo tentativo di contenimento della perdita di greggio nel Golfo del Messico che sembrava essere andato a buon fine.

* PORTUGAL TELECOM PTC.LS apre in ribasso (-3,3%), dopo che l'operatore di telecomunicazioni spagnolo TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) 8-0,28%) nel fine settimana ha ritirato la sua offerta per acquistare la quota nella brasiliana VIVO VIVO4.SA.

* PHILIPS (PHG.AS: Quotazione), gruppo olandese di elettronica, cede il 3,2% dopo la pubblicazione della trimestrale, che comunque ha battuto per la sesta volta consecutiva le attese di mercato. I ricavi sono stati pari a 6,2 miliardi di euro, l'Ebitda è salito a 527 milioni ed è atteso nel 2010 sopra il 10%, mentre gli utili netti sono stati di 262 milioni.

* AQUARIUS PLATINUM AQP.AX AQP.L crolla di oltre il 15% per effetto della direttiva del Sud Africa che proibisce le tecniche di estrazione usate dalla società nei giacimenti del Bushveld. Il quarto produttore di platino al mondo ha detto che non si aspettava questa decisione, il cui impatto sulla sicurezza a suo parere non sarà determinante, e di non essere ancora in grado di stimarne i costi. * INTERNATIONAL POWER IPR.L e GDF SUEZ GSZ.PA avanzano rispettivamente del 7,3% e dell'1,3%. Le due società hanno ripreso le trattative interrotte a inizio anno su uno scambio azionario che porterebbe l'inglese a fare un'emissione riservata alla francese, che ne diventerebbe così la controllante.

* CLUB MED CMIP.PA cede l'1,3% dopo che il Sunday Times ha scritto di una manifestazione di interesse da parte di Brunei Investment per 800 milioni di euro.