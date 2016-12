BORSE EUROPA - Indici estendono calo, persistono timori crescita

indici chiusura

alle 16,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.702,02 -1,35% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.032,74 -1,16% 1.045,76 Stoxx banche 208,81 -1,92% 221,27 Stoxx oil&gas 293,90 -1,18% 330,54 Stoxx tech 198,76 -0,98% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 luglio (Reuters) - Le borse europee si avviano ad archiviare in negativo la sessione di oggi, dopo aver tentato un recupero dopo i solidi risultati di Jp Morgan (JPM.N: Quotazione), penalizzate dai timori di una frenata della crescita dell'economia globale anche alla luce del rallentamento della produzione industriale Usa e dell'andamento sotto le attese dell'indice della Fed di Filadelfia.

"Da un lato abbiamo solidi risultati molto incoraggianti dalle principali società, dall'altro c'è il persistere dei timori sulla forza della ripresa economica", ha detto Luc Van Hecka, capo economista per Kbc Securities.

Rispetto a questa mattina gli indici si confermano penalizzati sia dalle minerarie , in flessione dell'1,7%, sia dalle banche , giù dell'1,9%.

Intorno alle 16,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in calo dell'1,16%. L'indice Ftse 100 britannico .FTSE cede l'1,08%, il Dax tedesco .GDAXI l'1,10% e il Cac 40 francese .FCHI l'1,46%.

Tra i titoli in evidenza:

* PORTUGAL TELECOM PTC.LS avanza del 2,4% dopo un balzo di quasi il 5%. Voci di mercato, che l'operatore di telefonia portoghese non ha voluto commentare, citavano il raggiungimento di un accordo per la vendita della partecipazione nell'operatore brasiliano VIVO VIVO4.SA alla spagnola TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione), giù dell'1%. Il board di PT, dopo oggi, si riunirà anche domani per discutere della questione, riferisce una fonte.

* PIREAUS BANK (BOPr.AT: Quotazione) su del +12% ha lanciato un'offerta sulle banche di stato ATEbank AGBr.AT ed HELLENIC BANK (GPSr.AT: Quotazione) per un totale di 701 milioni di euro.

* Il colosso farmaceutico GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) avanza dell'1,3%, dopo aver annunciato di aver risolto gran parte delle cause legate alla pillola per la cura del diabete Avandia e che dovrebbero costare all'azienda 1,57 miliardi di sterline. L'esborso, che pure si mangerà buona parte dei profitti del secondo trimestre, lascerà la società più libera di crescere in futuro.

* La catena di abbigliamento svedese HENNES & MAURITZ (H&M) (HMb.ST: Quotazione) sale dello 0,75% dopo aver annunciato vendite a giugno a perimetro costante sì in rialzo del 9% ma inferiori alle attese che le vedevano a +9,6%.

* La tedesca CONERGY CGYG.DE, società nel business del fotovoltaico, guadagna il 5,5%. Il quotidiano economico tedesco Handelsblatt riferisce che il fondo d'investimento statunitense York Capital sta valutando una partecipazione.

* MOTHERCARE (MTC.L: Quotazione), distributore britannico di prodotti per l'infanzia, cede il 3,7% dopo vendite inferiori alle attese e la scelta di puntare di più su prodotti a basso prezzo.

* La francese EUROFINS SCIENTIFIC (EUFI.PA: Quotazione), specializzata nell'analisi agroalimentare, guadagna il 13%, dopo l'annuncio di un "miglioramento delle performance operative e dei ricavi" nel secondo trimestre del 2010.