BORSE EUROPA - Indici in ribasso, male banche e minerari

alle 10,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.729,17 -0,36% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.042,67 -0,26% 1.045,76 Stoxx banche 210,52 -1,1% 221,27 Stoxx oil&gas 297,58 +0,21% 330,54 Stoxx tech 199,46 -0,63% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 luglio (Reuters) - Le borse europee in negativo nella prima parte del mattino, sulla scia dei ribassi delle piazze asiatiche e in attesa della trimestrale del colosso bancario JPMorgan (JPM.N: Quotazione), che verrà diffusa nella giornata di oggi, e del dato settimanale sulle richieste dei sussidi di disoccupazione in Usa.

A pesare sugli indici i dettagli della riunione del consiglio monetario della Fed, che hanno fatto riemergere tra gli investitori i timori di una ripresa economica debole.

"Da un lato abbiamo risultati molto incoraggianti dalle principali compagnie, dall'altro permangono i timori sulla forza della ripresa economica" ha detto Luc Van Hecka, responsabile finanziario di KBC Securities.

Per quanto riguarda i settori, lo Stoxx paneuropeo delle materie prime guida le perdite insieme ai bancari . Leggermente positivi gli energetici mentre i tecnologici sono in calo.

Intorno alle 10,05 ora italiana l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in calo dello 0,26. L'indice Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,44%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,38% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,39%.

Tra i titoli in evidenza:

La tedesca CONERGY CGYG.DE, società nel business del fotovoltaico, guadagna il 10% a seguito della notizia, riportata dal quotidiano economico Handelsblatt, secondo cui il fondo d'investimento statunitense York Capital, sta valutando una partecipazione.

Male BT GROUP (BT.L: Quotazione), che cede l'1,8% dopo che Deutsche Bank ha retrocesso il titolo a "hold" da "buy" e ha snellito le previsioni sui ricavi.

MOTHERCARE (MTC.L: Quotazione), distributore britannico di prodotti per l'infanzia, cede il 5,7% dopo dati sulle vendite più bassi delle attese e la scelta di puntare di più su prodotti a basso prezzo.

LOGITECH LOGN.VX perde lo 0,52% dopo che Citigroup ha tagliato il price target a 17 da 18,50 franchi svizzeri, mantenendo il rating "hold".

Il colosso farmaceutico NOVARTIS NOVN.VX sale dell'1,21%, a seguito della diffusione dei ricavi per azione del secondo trimestre, saliti del 18%, in maniera superiore alle attese.

La francese EUROFINS SCIENTIFIC (EUFI.PA: Quotazione), specializzata nell'analisi agroalimentare, guadagna il 15%, dopo l'annuncio di un "miglioramento delle performance operative e dei ricavi" nel secondo trimestre del 2010.