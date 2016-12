Borse Europa attese piatte, pesano dichiarazioni Fed

LONDRA, 15 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire piatte, con un lieve orientamento in negativo, sulla scia di Wall Street, appesantita dalle dichiarazioni della Fed, che ha ipotizzato la necessità di misure aggiuntive per affrontare l'indebolimento dell'economia, e delle borse asiatiche, in calo dopo i dati contrastanti provenienti dalla Cina.