Borse Europa attese estendere rally su scia dati Intel

LONDRA, 14 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in rialzo, estendendo il loro rally per la settima sessione consecutiva, dopo che la trimestrale del colosso dell'elettronica Intel (INTC.O: Quotazione) ha battuto in larga misura le attese degli analisti, rafforzando le speranze di una buona stagione di risultati societari.