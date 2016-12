BORSE EUROPA - Indici in rialzo su scia trimestrale Alcoa

indici chiusura

alle 10,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.713,34 +1,02% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.036,67 +1,09% 1.045,76 Stoxx banche 210,88 +0,99% 221,27 Stoxx oil&gas 298,03 +1,51% 330,54 Stoxx tech 197,19 +1,38 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 luglio (Reuters) - Mattinata volatile per le borse europee, dopo cinque sedute consecutive chiuse in rialzo. Inizialmente la trimestrale positiva della statunitense Alcoa (AA.N: Quotazione) trascinare gli indici al rialzo, ma il declassamento del Portogallo da parte di Moody's - ad A1 da AA2 - fa girare in rosso gli indici che poi trovano nuova forza al rialzo.

"Alcoa è andata meglio del previsto ma i mercati sono in attesa di altri dati, visto che la stagione delle trimestrali non è ancora pienamente cominciata" ha detto Bernard McAliden, investment strategist di NCB Stockborckers.

Lo Stoxx paneuropeo delle materie prime guadagna introno alle 10,30 lo 0,7%. Positivo anche il settore energetico (+1,5%) e i bancari , +1,4% dopo un'apertura fiacca.

L'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,09 . L'indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dell'1%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,95% e il Cac 40 francese .FCHI +1,18%.

Tra i titoli in evidenza:

Bene le auto, con PEUGEOUT (PEUP.PA: Quotazione) su del 2,3%, BMW (BMWG.DE: Quotazione) +1,34% e VOLKSWAGEN +1,62%, dopo che JPMorgan ha alzato i target price delle tre case automobilistiche come riflesso dei maggiori ricavi.

BP (BP.L: Quotazione) sale del 3,8%, dopo che la compagnia ha reso noto che il nuovo "tappo" sulla falla nel Golfo del Messico potrebbe per la prima volta dopo 12 settimane fermare la marea nera.

Gli ALIMENTARI beneficiano tutti della prospettiva positiva per il settore da parte di Goldman Sachs, passata a "neutral" da "cautious". DANONE (DANO.PA: Quotazione) su del 4,8%, UNILEVER UVLR.L su dell'1,46% e BEIERSDOF (BEIG.DE: Quotazione) su dello 0,65% dopo che sono state inserite nelle liste Pan Europe Buy o Pan Europe Conviction buy del broker.

Anche BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS.L: Quotazione) sale dell'1,85% dopo la revisione al rialzo a "buy" da "neutral" da parte di Goldman.

UBISOFT ENTERTAINMENT UBI.PA, specializzata nello sviluppo di videogame, guadagna oltre il 9% dopo aver registrato ricavi nel secondo trimestre pari a 83 milioni di euro e aver confermato gli obiettivi per il 2010-2011.