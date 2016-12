BORSE EUROPA - Indici positivi, bene banche, migliora sentiment

indici chiusura

alle 10,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.645,26 +0,41% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.011,04 +0,51% 1.045,76 Stoxx banche 205,28 +1,07% 221,27 Stoxx oil&gas 284,95 +0,81% 330,54 Stoxx tech 193,67 +0,22% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 luglio (Reuters) - Le piazze europee avanzano per la terza sessione consecutiva, sostenute dai finanziari e da un miglioramento del sentiment degli investitori.

Gli occhi restano comunque puntati sulla riunione del consiglio della Bce (13,45), che secondo le attese dovrebbe lasciare i tassi invariati, e della conferenza stampa di Jean-Claude Trichet (14,30).

"I titoli europei saliranno oggi, il Fondo monetario oggi ha migliorato le sue stime sulla crescita e gli Usa ieri hanno avuto una sessione bella solida. C'è la sensazione che i risultati societari saranno migliori delle attese", ha detto Stephen Pope, capo strategist per l'azionario globale a Cantor Fitzgerald.

Il sottoindice che raccoglie i titoli finanziari europei avanza dell'1,07%. Il settore beneficia dell'effetto State Street (STT.N: Quotazione) e di Credit Suisse che ha alzato le banche europee a benchmark dal 10% underweight, ma anche dello scarso timore sull'impatto degli stress test di analisti e operatori [Id:nLDE6670GP]. Solida performance anche per i minerari che avanzano dell'1,3%.

Intorno alle 10,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,41%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dell'1,11%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,4% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,93%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche europee segnano le performance migliori BANK OF IRELAND (BKIR.L: Quotazione) su di oltre il 5%, LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), DEXIA (DEXI.BR: Quotazione), NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) tra il 2,7% e il 4,4%.

* HSBC (HSBA.L: Quotazione) è piatta. Sky News riferisce che la più grande banca europea sta muovendo i primi passi per valutare un'offerta per la banca sudafricana Nedbank (NEDJ.J: Quotazione).

* Il colosso dell'industria mineraria XSTRATA XTA.L avanza del 3,2%. Panmure ha promosso il titolo della società a "hold" da "sell".

* Sul settore auto pesano i titoli tedeschi, con BMW (BMWG.DE: Quotazione), DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) e CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) in calo tra l'1,3% e l'1,8%. Nomura ha tagliato il rating dei primi due titoli rispettivamente a "neutral" da "buy" e a "reduce" da "neutral", perché nonostante fondamentali solidi il prezzo dei titoli ha raggiunto il suo apice e sta già iniziando a calare, mentre le società francesi avranno un andamento migliore. Nomura ha quindi promosso RENAULT (RENA.PA: Quotazione) a "buy" da "neutral" e alzato il target price di PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) a 34 euro da 32, rating invariato a "buy".

* Il gruppo danese specializzato in trasporti marittimi MOLLER-MAERSK (MAERSKb.CO: Quotazione) avanza del 3,9% dopo aver alzato la sua guidance sugli utili per l'anno in corso, con le attività della sua divisione container cresciute meglio delle attese.

* Il produttore di chip ARM HOLDINGS ARM.L avanza del 2,9% dopo che Panmure ha alzato le stime sugli utili del 4% per il 2010, dell'8% nel 2011 e tra il 15% e il 30% per gli anni 2012-2014, e il suo target price a 275 pence da 210. IMAGINATION TECHNOLOGIES (IMG.L: Quotazione) avanza del 3,1% dopo l'upgrade di Panmure a a "buy" da "hold" e traget price alzato a 330 pence da 270.

* PORTUGAL TELECOM PTC.LS cede l'1,5%. La corte di giustizia europea ha decretato che la golden share del governo nell'operatore portoghese, con la quale ha posto il veto nella cessione della quota nel brasiliano Vivo VIVO4.SA alla spagnola Telefonica (TEF.MC: Quotazione), ha infranto le regole Ue sulla libertà dei movimenti di capitale. Portugal Telecom ha già annunciato che si adeguerà alla decisione.

* Il titolo di BRITISH PETROELUM (BP.L: Quotazione) avanza di oltre il 2% dopo aver realizzato quasi il 4% ieri, dopo aver annunciato di non aver intenzione di optare per un aumento di capitale.