BORSE EUROPA - Rimbalzano da minimi di ieri,trainate da minerari

indici chiusura

alle 10,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.552,24 +1,77% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 981,18 +1,50% 1.045,76 Stoxx banche 192,03 +1,98% 221,27 Stoxx oil&gas 275,77 +1,99% 330,54 Stoxx tech 190,89 +2,00% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 6 luglio (Reuters) - Le borse europee muovono al rialzo trainate dai titoli minerari e con i bancari in recupero, rimbalzando dalla chiusura di ieri ai minimi delle ultime sei settimane.

Gli stress test sugli istituti di credito sono ancora al centro dell'attenzione. Una fonte ha riferito a Reuters che il presidente della Banca centrale europea Jean-Claude Trichet incontrerà i banchieri europei per parlare dei test prima della loro pubblicazione.

Gli investitori attendono inoltre il dato Ism non manifatturiero americano.

Intorno alle 10,25 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dell'1,5%. Tra le singole piazze il Ftse 100 britannico .FTSE fa +1,43%, il Dax tedesco .GDAXI sale del l'1,4% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,93%.

Tra i titoli in evidenza:

* In apertura ABERTIS (ABE.MC: Quotazione) balza di circa il 6% il giorno dopo la sospensione dalle contrattazioni, per poi ritracciare intorno al +3,4%. Ieri il titolo era stato sospeso dopo essere balzato del 12% sulle indiscrezioni del Financial Times online, poi confermate, su un possibile leveraged buyout da parte degli azionisti di riferimento.

* BP (BP.L: Quotazione) sale di quasi il 3% sulla scia dell'upgrade di RBS a "buy" da "hold". * RANDSTAD (RAND.AS: Quotazione) sale del 5,3% dopo gli upgrade di due broker, che ritengono la società in grado di crescere.

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) sale del 4,6% sulla promozione di BofA Merill Lynch a "neutral" da "underperform".

* XTRATA XTA.L sale del 4,6%. Il gruppo minerario ha siglato un accordo per vendere "thermal coal" a Tokyo Electric Power (9501.T: Quotazione) a un prezzo più alto di circa il 30% rispetto all'anno scorso.Tutto il settore minerario è tonico, con lo stoxx europeo che sale del 3,6% .

* La società britannica di IT RM (RM.L: Quotazione) lascia sul terreno quasi il 7% dopo aver detto che i tagli di spesa alla scuola potrebbero incidere sul proprio business per 200 milioni di sterline.