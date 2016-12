BORSE EUROPA-Azzerano guadagni,bancari giù su timori stress test

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.513,37 -0,36% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 969,37 -0,02% 1.045,76 Stoxx banche 188,77 -0,47% 221,27 Stoxx oil&gas 270,99 +0,45% 330,54 Stoxx tech 188,63 +0,22% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 luglio (Reuters) - A un'ora dall'avvio delle contrattazioni, le borse europee hanno annullato i guadagni.

Sui listini pesa il settore bancario, che risente delle preoccupazioni per i risultati degli stress test. Ieri il settimanale tedesco Der Spiegel ha scritto che le autorità di controllo europee non hanno voluto includere uno scenario di default sovrano nelle prove.

Anche il settore minerario è in ribasso, con lo stoxx che segna -0,8%.

Wall Street oggi resterà chiusa dopo l'Independence Day caduto di domenica.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è piatto, dopo aver archiviato la peggiore settimana dell'ultimo mese. Tra i singoli listini il Ftse 100 britannico .FTSEcede lo 0,19%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,11% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,25%.

Tra i titoli in evidenza:

* TUI TRAVEL TT.L guadagna circa lo 0,8%, aiutata dall'upgrade di UBS a "buy" da "neutral", nonostante la riduzione del target price a 250 pence da 265 pence. * DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) sale dell'1,3%, dopo che Credit Suisse ha alzato il rating a "neutral" da "underperform".

* BP (BP.L: Quotazione) sale di circa il 2,3%. La compagnia petrolifera BP ha reso noto oggi di aver speso finora 3,12 miliardi di dollari per contrastare la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico. Ieri il Sunday Times ha scritto che la società starebbe cercando degli investitori per rafforzare la propria indipendenza verso eventuali tentativi di takeover. In questo contesto, secondo un quotidiano del Kuwait, il Kuwait potrebbe acquistare parte degli asset di BP in Medio Oriente e in Asia.

* LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) cede quasi il 2%. La banca inglese ha annunciato che cederà la maggioranza della propria divisione di private equity ricavandone 322 milioni di sterline in cash.