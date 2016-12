BORSE EUROPA - Indici tengono, guardano a WS dopo dati macro Usa

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.538,06 +0,77% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 973,57 +0,45% 1.045,76 Stoxx banche 191,01 +1,25% 221,27 Stoxx oil&gas 270,51 +1,23% 330,54 Stoxx tech 189,51 +0,81% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 luglio (Reuters) - Di fronte alla relativa tenuta di Wall Street, che digerisce i numeri sugli occupati mensili di giugno e sugli ordini all'industria di maggio, i listini delle borse europee si mantengono in territorio moderatamente positivo dopo il minimo delle ultime cinque settimane messo a segno ieri.

Particolarmente in buona salute il settore dei finanziari, di recente il più colpito dalle vendite, dopo le indiscrezioni trapelate ieri da fonti vicine alle autorità di sorveglianza, secondo cui nessuna banca tedesca avrebbe manifestato problemi nel corso degli 'stress test'.

Anche dal punto di vista tecnico, fa notare l'economista Kbc Securities Koen De Leus, il mercato si trova in una posizione di ipervenduto e approfitta dei dati sugli occupati Usa per un "rally di sollievo".

Decisamente positiva anche la performance dei minerari, protagonisti di un buon rimbalzo dopo la soluzione dei problemi contrattuali con la categoria in Australia, paese tra i primi nella produzione di metalli.

Intorno alle 16,05 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 mostra un rialzo di 0,38%, allontanandosi decisamente dai massimi di seduta. Tra i singoli listini il Ftse 100 britannico .FTSE sale di 0,87%, il Dax tedesco .GDAXI di 0,1% e il Cac 40 francese .FCHI di 0,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* Con un indice di settore in rialzo di oltre 1,5%, tra i finanziari da sottolineare il +5,4% di Barclays (BARC.L: Quotazione), il +5,2% di LLoyds (LLOY.L: Quotazione), il +3% di Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e il +1,5% di Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione). Guadagna 1,7% Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), che ha annunciato oggi le dimissioni del responsabile per l'area Ulster, mentre a Dublino brillano Allied Irish Bank (ALBK.I: Quotazione) a +6,3% e Bank of Ireland (BKIR.I: Quotazione) a +5,3%

* Il settore minerario avanza anch'esso di circa 1,5%, con i colossi del settore come ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), BG GROUP BG.L, ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) in rialzo tra l'1,1% e il 2,1%.

* Molto bene l'olandese ING ING.AS, in rialzo di oltre 3% grazie alle scommesse sui risultati degli stress test. Una nota Sns Securities scrive l'esposizione al debito sovrano di Grecia e Portogallo è relativamente limitato

* Procede in ribasso di oltre 5% la francese ACCOR (ACCP.PA: Quotazione). 'Les Echos' scrive oggi che il gruppo starebbe per cedere la controllata di ristorazione ferroviaria Wagons-Lits a Newrest, mentre il prospetto per l'Ipo di un'altra sua controllata, Lucien Barrière, sarà presentato agli analisti il 7 luglio. EDENRED (EDEN.PA: Quotazione), società nata dallo scorporo di Accor Services specializzata in buoni pasto, balza di oltre 25% nel giorno del debutto in borsa

* DEUTSCHE BORSE (DB1Gn.DE: Quotazione) in rialzo del 3,6% dopo che Morgan Stanley ha promosso il titolo a "overweight" da "equal-weight" e ha alzato il target price a 63,8 euro da 55, con l'agenzia di rating che evidenzia la "più attrattiva resilienza degli utili 2011 a fronte delle sue pari".

* Bene la tedesca CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione), in rialzo di circa 3% dopo il miglioramento delle stime sull'esercizio 2010 seguito alla pubblicazione dei positivi risultati semestrali

* Sempre nel Dax invece negativa BAYER (BAYGn.DE: Quotazione), che cede quasi 2% dopo l'abbassamento del target price da 52 a 49 euro da parte di Ubs, che ha mantenuto il giudizio di 'neutral'

* Tra i titoli a media capitalizzazione vola di circa 21% la britannica DANA PETROLEM DNX.L, attiva nel settore dell'esplorazione di gas liquido e greggio, che ha annunciato ieri sera di aver ricevuto un'offerta preliminare