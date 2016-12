BORSE EUROPA-Indici tentano rimbalzo su minerari,pesa incertezza

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.527,87 +0,37% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 972,21 +0,31% 1.045,76 Stoxx banche 190,34 +0,89% 221,27 Stoxx oil&gas 269,93 +1,01% 330,54 Stoxx tech 190,09 +0,74% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 luglio (Reuters) - Le piazze europee cercano il rimbalzo trascinate dai minerari grazie all'accordo raggiunto in Australia, con il governo che ha abbandonato la tassa sui "super profitti" a favore di un'imposta più leggera [Id:nLDE6610A6].

I mercati restano tuttavia sotto pressione per l'outlook sull'economia globale, con gli investitori concentrati sul dato dell'occupazione non agricola Usa atteso per le 14,30. "La decisione sui minerari in Australia sosterrà il settore, ma a parte questo gli investitori continueranno a guardare agli occupati non agricoli Usa", ha detto Urquhart Stewart, direttore per Seven Investment Management.

"Il mercato è stato spaventato dai dati di ieri e io non penso che gli investitori vogliano prendere grosse posizioni prima dei dati Usa", ha aggiunto.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,31%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,33%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,32% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,13%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore minerario avanza dell'1,5%, con i colossi del settore come ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), BG GROUP BG.L, ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) in rialzo tra l'1,1% e il 2,1%.

* La banca e assicuratrice olandese ING ING.AS avanza dell'1,3%, per effetto della speranza che la banca esca illesa dagli stress test in corso. In una nota Sns Securities scrive che l'impatto dell'esposizione della banca al debito sovrano di Grecia e Portogallo è relativamente limitata.

* Il gruppo ACCOR (ACCP.PA: Quotazione), specializzato in servizi di ristorazione, zavorra la piazza francese in calo di oltre il 5%. Il quotidiano Les Echos scrive oggi che Accor è sul punto di cedere la costrollata di ristorazione ferroviaria Wagons-Lits a Newrest, mentre il prospetto per l'Ipo di un'altra sua controllata, Lucien Barrière, sarà presentato agli analisti il 7 luglio.

* EDENRED (EDEN.PA: Quotazione), società nata dallo scorporo di Accor Services e specializzata in buoni pasto, balza di oltre il 20% al suo debutto in borsa.

* DEUTSCHE BORSE (DB1Gn.DE: Quotazione) in rialzo del 3,6% dopo che Morgan Stanley ha promosso il titolo a "overweight" da "equal-weight" e ha alzato il target price a 63,8 euro da 55, con l'agenzia di rating che evidenzia la "più attrattiva resilienza degli utili 2011 a fronte delle sue pari".

* Il titolo della società danese biofarmaceutica GENMAB (GEN.CO: Quotazione) balza di oltre il 50%, dopo aver toccato addirittura un +66%, dopo che con la sua partner GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) hanno annunciato una modifica di un accordo per la licenza del farmaco anti cancro Azerra che prevede il pagamento anticipato di 90 milioni di sterline da Gsk a Genmab.