BORSE EUROPA - Indici arretrano per rallentamento crescita Cina

indici chiusura

alle 10,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.535,73 -1,46% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 979,67 -1,40% 1.045,76 Stoxx banche 189,53 -2,13% 221,27 Stoxx oil&gas 269,06 -1,59% 330,54 Stoxx tech 191,49 -1,08% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 1 luglio (Reuters) - Le piazze europee segnano marcate perdite, scontando il rallentamento della produzione manifatturiera cinese che ha reinnescato i timori relativi alla ripresa globale.

"La crescita asiatica è stata il motore dell'economia mondiale quindi non è un buon segnale che la Cina stia perdendo velocità. Il mercato ha dubbi di una ripresa dell'economia globale e queste cifre confermano i loro dubbi", ha detto Jacques Henry, analista per Louis Capital Markets a Parigi.

I titoli legati alle materie prime sono tra i peggiori, in calo di circa l'1,6%, a fronte di una flessione del prezzo dei metalli. Male anche il settore finanziario che perde il 2,13%.

Oggi sono stati pubblicati gli indici Pmi manifattura europei, con la ripresa della zona euro, Francia e Spagna in rallentamento, mentre la Germania resta stabile.

Intorno alle 10,20 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,46%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell'1,21%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,90% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,72%.

Tra i titoli in evidenza:

* TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione), in calo dell'1%, pensa di passare al contrattacco, dopo che il governo portoghese ha messo il veto sull'acquisto della quota dell'operatore portoghese Vivo VIVO4.SA in mano a PORTUGAL TELECOM PTC.LS, in rialzo dello 0,5%, dice una fonte vicina alla società. Gli spagnoli aspettano la decisione della corte Ue di Giustizia dell'8 luglio sulla legalità delle golden share prima di intraprendere azioni.

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) arretra del 3%, dopo che gli analisti hanno tagliato le stime sugli utili. La banca ha riferito di un indebolimento delle condizioni dell'investment banking negli ultimi due mesi.

* Tra le altre banche, BBVA (BBVA.MC: Quotazione), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), AXA (AXAF.PA: Quotazione) e ING ING.AS cedono tra il 2,3% e il 3,1%.

* Le minerarie XSTRATA XTA.L, EURASIAN ENRC.L, KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione) e ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) arretrano tra il 2,4% e il 2,6%.

* L'utility tedesca E.ON (EONGn.DE: Quotazione) cede lo 0,6% dopo aver annunciato di vendere la sua quota del 21% nella svizzera BKW, sfilandosi quasi completamente dalle attività del paese. Il 9% andrà a Bkw e il 5% alla svizzera Group E, mentre sul restatnte 7% Bkw ha un'opzione di acquisto fino a fine settembre 2011. Dalle prime due tranche dell'operazione sono attesi 346 milioni di euro a cui si potrebbero aggiungere altri 180 milioni se l'opzione verrà esercitata.

* MORPHOSYS (MORG.DE: Quotazione), società tedesca di biotecnologie, avanza dello 0,5% dopo aver ricevuto il pagamento da parte della farmaceutica svizzera Novartis NOVN.VX per finanziare la fase I della sperimentazione delle malattie muscoloscheletali.

* Il gruppo alimentare britannico TATE & LYLE (TATE.L: Quotazione) avanza dell'1,7% dopo aver annunciato la vendita ad American Sugar refining della sua divisione zucchero per 211 milioni di sterline cash per meglio concentrarsi sulla divisione ingredienti alimentari.