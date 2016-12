BORSE EUROPA - Indici in calo su timori finanziamento banche

indici chiusura

alle 16,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.573,31 -3,57% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.000,80 -2,52% 1.045,76 Stoxx banche 193,79 -3,96% 221,27 Stoxx oil&gas 273,45 -2,81% 330,54 Stoxx tech 193,58 -2,19% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 giugno (Reuters) - Borse europee in netto calo, sui minimi da tre settimane, sui timori legati alla capacità di finanziamento del settore bancario in vista del rientro, questa settimana, del p/t a 12 mesi da 442 miliardi di euro della Bce.

L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in calo per la quinta volta nelle ultime sei sedute, sulla soglia dai 1000 punti.

"Come sempre i dubbi sulla zona euro vanno a toccare i nervi tesi del mercato, specialmente questa settimana in cui c'è la scadenza del finanziamento Bce" spiega il trader di Glc Arifa Sheikh.

Tra i singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede il 2,4%, il Dax tedesco .GDAXI il 2,5% e il Cac 40 francese .FCHI il 3,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Particolarmente pesante il settore bancario, con BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) che perde il 5,5%, BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) il 6,2% e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) il 6%. Alcuni operatori parlano di un possibile deficit di liquidità nel sistema potenzialmente di circa 100 miliardi di euro, in vista della restituzione dei fondi presi a prestito un anno fa presso la Bce. A conferma delle tensioni sul settore del credito, il tasso interbancario di rifermiento, l'Euribor a 3 mesi, ha raggiunto stamane i massimi da oltre nove mesi.

* Sotto pressione anche il comparto petrolifero e quello dellle materie prime. I dubbi sulla tenuta delle ripresa globale indeboliscono i mercati delle commodity, col greggio a New York Clc1 sceso sotto i 77 dollari il barile. Per RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), VEDANTA RESOURCES (VED.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L la flessione è nell'ordine dei 5 punti percentuali. Tra i petroliferi BP (BP.L: Quotazione) cede l'1,7%, Total (TOTF.PA: Quotazione) il 3,1%.

* Resta debole VODAFONE (VOD.L: Quotazione), -2,3%, con Credit Suisse che ha tagliato il rating a "neutral" da "underperform", lasciando invariato il target price a 160 pence.

* In netto calo anche la svizzera SWATCH UHR.VX, che lascia sul terreno il 4,2% a seguito della scomparsa del fondatore Nicolas Hayek.

* Segno positivo per PROSIEBENSAT1 PSMG_p.DE, che avanza dell'1,3%. Il numero uno della tv tedesca ha garantito che il finanziamento di lungo termine della società è garantito, confermando prosopettive positive per i conti.

* Oltre l'11% di rialzo per CHLORIDE CHLD.L. Emerson Electric (EMR.N: Quotazione) ha alzato a 1,5 miliardi di dollari la sua offerta in contanti sulla società britannica specializzata in gruppi di continuità, del 15% più alta degli 1,25 miliardi proposti dalla rivale svizzera ABB ABBN.VX, giù del 2,6%.