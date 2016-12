BORSE EUROPA - Indici riducono guadagni causa Wall Street

indici chiusura

alle 15,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.636,90 +0,29% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.017,18 +0,36% 1.045,76 Stoxx banche 199,09 -0,24% 221,27 Stoxx oil&gas 278,77 +0,22% 330,54 Stoxx tech 195,25 +0,12% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 giugno (Reuters) - Le borse europee riducono i guadagni della mattinata a causa dell'andamento negativo di Wall Street.

Dal punto di vista grafico gli operatori avevano avvertito che il rally poteva avere vita breve. L'indice STOXX Europe 50 .STOXX50 si muove infatti al di sotto della media a 200 giorni posta a 2.504,26 punti. "Dopo la flessione della scorsa settimana, eravamo impostati per un piccolo rimbalzo ma non so quanto possa durare. Ci stiamo ancora muovendo sotto la media a 200 giorni, a dimostrazione di una certa debolezza nel recupero", commenta Mike Lenhoff, capo strategist di Brewin Dolphin.

Intorno alle 15,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,3%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,24%, il Dax tedesco .GDAXI avanza dello 0,51% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,43%.

Tra i titoli in evidenza:

* Rimane sotto pressione la banca inglese STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) dopo aver annunciato che l'incertezza economica ha danneggiato le sue attività, anche se rimane impostata per un buon primo semestre.

* Rimbalzano, dalle perdite di venerdì, i titoli petroliferi. Si indebolisce BP (BP.L: Quotazione), stamani in denaro dopo aver toccato il minimo dei 14 anni venerdì scorso.

* Rimane tonica PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione). La Corte suprema Usa ha stabilito che gli investitori stranieri non sono autorizzati a portare in giudizio di fronte a tribunali statunitensi società pubbliche non americane.

* Guadagni a Francoforte per LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) grazie a un outlook positivo. La compagnia aerea punta a mantenere stabili i costi legati al personale nel 2010 e stima un incasso di 67 milioni nel secondo trimestre dalla quotazione di Amadeus, società di prenotazioni.

* TELENOR (TEL.OL: Quotazione) balza del 3,65% dopo che Bofa Merrill Lynch ha migliorato il giudizio a "buy" da "neutral".