BORSE EUROPA - Indici volatili su cautela post G20,sale Infineon

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.631,65 +0,09% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.015,16 +0,16% 1.045,76 Stoxx banche 199,12 -0,22% 221,27 Stoxx oil&gas 280,54 +0,86% 330,54 Stoxx tech 195,60 -0,21% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 giugno (Reuters) - Le piazze europee viaggiano volatili, dopo un'apertura positiva e un tuffo in territorio negativo, con gli analisti che restano cauti e gli investitori che cercano di valutare le implicazioni dell'incontro del G20 e come i diversi governi interverranno sui propri conti per contenere i deficit e rendere il loro sistema bancario più stabile.

A fare da altalena e a far cambiare di segno davanti agli indici sono in finanziari particolarmente movimentati, mentre è positivo il settore auto che avanza dell'1%.

"Ci sono alcuni legittimi dubbi. Le finanze dei governi nella maggior parte delle economie mature sono davvero nei guai, e quindi si deve fare qualcosa a proposito. Cosa che però comunque metterà pressione sulla crescita", ha detto Luc Van Hecka, capo economista a Kbc Securities.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,16%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,10%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,23% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,10%.

Tra i titoli in evidenza:

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) sale del 2,6% circa, dopo che il Financial Times Deutschland ha critto che il governo russo sta facendo pressioni sul tedesco affinché permetta alla holding SISTEMA (SSAq.L: Quotazione) di acquisire una quota del 29% nella produttrice di chip.

* Tra le principali banche, ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione) avanza di circa il 4% e DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) dell'1%, mentre ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) e CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) cedono l'1,2% circa.

* La banca inglese STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) cede oltre il 2,4% dopo aver annunciato che l'incertezza economica ha danneggiato le sue attività, con ricavi e utili dei primi cinque mesi dell'anno comunque migliori dello stesso periodo 2009.

* BANCO POPULAR (POP.MC: Quotazione) avanza dell'1%, docpo aver firmato con Crédit Mutuel-Cic un accordo di joint venture per la creazione di una nuova piattaforma bancaria, con asset per 2 miliardi di euro e un ratio sul core capital del 13%. Crédit Mutuel prenderà una partecipazione del 5% di Banco Popular.

* Equinet ha alzato il rating su PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) a "buy" da "hold". La casa automobilitica tedesca, CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione), RENAULT (RENA.PA: Quotazione) e PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) avanzano tra l'1,8% e il 2,3%.