BORSE EUROPA - Indici in calo dopo revisione Pil Usa trim1

indici chiusura

alle 16,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.628,77 -0,63% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.014,70 -0,55% 1.045,76 Stoxx banche 200,06 +0,52% 221,27 Stoxx oil&gas 278,09 -2,07% 330,54 Stoxx tech 195,99 -0,31% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 giugno (Reuters) - Le piazze europee procedono con l'intonazione debole che ha preso il sopravvento dopo una prima parte di seduta lievemente positiva, appesantite dall'annuncio che il Pil degli Stati Uniti nel primo trimestre è cresciuto meno di quanto fosse stato inizialmente stimato.

Intorno alle 16,25 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,63%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,45%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,33% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,55%.

Oggi le piazze di Croazia, Finalndia, Lettonia, Lituania e Svezia sono chiuse per festività.

Tra i titoli in evidenza:

* BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) ancora nel mirino, cede oltre il 5% e tocca i minimi da 14 anni visti i dubbi sulla sua capacità di fare fronte ai costi crescenti del disastro del Golfo. Cede tutto il settore a -2,1%, con i cali tra l'1,5% e il 2% di ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione), TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) e BG BG.L.

* Bene invece i bancari, il cui stoxx è in rialzo soprattutto grazie agli istituti del Regno Unito, dopo un articolo del Financial Times che parla di una posizione più morbida della Bank for International Settlements (Bis) al G20 di questo weekend in tema di nuove regole.

Salgono soprattutto le banche con esposizione ai mercati emergenti, come STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) e HSBC (HSBA.L: Quotazione) che sfiorano il +2%.

* Sale dell'1% circa VODAFONE (VOD.L: Quotazione) premiata dal giudizio di Collins Stewart che la considera "trading buy" vista l'importanza dei dividendi "in un mondo di disastri petroliferi e bancari", oltre al "boom delle vendite degli smartphone e a un trend generalmente favorevole per le tlc". Bene anche DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) a +1,6%.

* Male l'auto a -2,2% dopo i dati Acea. A fronte del buon andamento del segmento utilitarie, faticano infatti i segmenti a maggior valore aggiunto. Cedono quasi tre punti percentuali RENAULT (RENA.PA: Quotazione), DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) e PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione).

* Debolezza diffusa anche sui comparti minerario e delle materie prime, con perdite superiori al 2% per ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L.