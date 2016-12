BORSE EUROPA - Indici positivi, bene banche ma cautela per G20

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.655,47 +0,38% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.022,44 +0,21% 1.045,76 Stoxx banche 202,14 +1,56% 221,27 Stoxx oil&gas 280,81 -1,11% 330,54 Stoxx tech 196,93 +0,17% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 giugno (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in un contenuto rialzo, dopo aver aperto volatili, sostenute dai finanziari. Gli investitori optano però per la cautela alla vigilia del G20, che si terrà in Canada nel fine settimana, per i timori che vengano approvate più rigide norme finanziarie.

"E' una mattinata nervosa in questa vigilia del G20, nessuno vuole davvero prendere grosse posizioni in attesa del G20. Ci sono pochi motivi che possano spingere il mercato a un ulteriore rialzo oggi", ha detto Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

I finanziari avanzano dell'1,56% mentre arretrano i titoli del paniere auto , in calo dell'1,46%.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,21%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,36%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,33% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,32%.

Oggi le piazze di Croazia, Finalndia, Lettonia, Lituania e Svezia sono chiuse per festività.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche, realizzano i rialzi più marcati CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) e NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione), su tra il 2% e il 4%.

* Il vettore tedesco LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) ha conluso ieri la sua disputa con il sindacato dei piloti. Il titolo avanza dell'1%.

* Il rating sui costruttori di auto VOLKSVAGEN (VOWG_p.DE: Quotazione), DAIMLER DAIGn.PA è stato tagliato da Ubs a "neutral" da "buy". I titoli, assieme a RENAULT (RENA.PA: Quotazione), PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) e BMW (BMWG.DE: Quotazione), cedono tra lo 0,5% e l'1,5%.

* BOURBON (GPBN.PA: Quotazione) avanza di circa il 4%. La società francese di trasporti marittimi in base al suo piano 2011-2015 cederà 16 navi della sua flotta e altri asset non strategici per un totale di circa 545 milioni di euro.

* BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione), continuando nella sua lotta per bloccare la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, cede il 2,6%. I costi a oggi ammontano a 2,35 miliardi di dollari. Nomura ha tagliato il target price a 465 pence da 593 pence, con rating invariato a "buy".

* BEIERSDORF (BEIG.DE: Quotazione), la produttrice tedesca della crema Nivea, avanza dell'2% circa dopo che Nomura ha avviato la copertura del titolo con "buy" e target price a 55 euro, apsettandosi un utile operativo di 757 milioni di euro, l'8,5% in più rispetto alle stime Reuters.