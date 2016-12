Borse Europa attese in ribasso su dubbi tempi yuan flessibile

LONDRA, 22 giugno (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in ribasso, interrompendo il rialzo delle ultime nove sessioni, sulla scia delle perdite registrate sulle piazze Usa e asiatiche per effetto dei dubbi degli investitori relativamente all'annuncio della Cina di rendere più flessibile lo yuan, e in particolare sull'effettiva tempistica ed estensione dell'operazione, che potrebbero indirizzarli verso realizzi.