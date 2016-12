BORSE EUROPA - Indici in rialzo rassicurati da asta spagnola

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.732,89 +0,52% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.042,93 +0,35% 1.045,76 Stoxx banche 204,81 +0,95% 221,27 Stoxx oil&gas 296,44 +0,71% 330,54 Stoxx tech 202,16 +0,42% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 giugno (Reuters) - Le borse europee si muovono al rialzo per la settima settimana consecutiva, la serie più lunga degli ultimi 11 mesi, complice la robusta domanda registrata dall'asta di titoli di stato spagnoli che ha rafforzato la fiducia del mercato nelle prospettive economiche della zona euro.

A rasserenare il tono contribuisce anche l'ok arrivato finalmente dalla Germania alla pubblicazione degli "stress test" bancari, con i dettagli dello stato di salute degli istituti locali, dopo che Francia e Spagna si sono espresse a favore dell'iniziativa.

Anche Wall Street è partita con il segno positivo ma l'ottimismo è frenato dall'inattesa crescita delle domande di sussidi di disoccupazione.

Intorno alle 15,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,35%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,5%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,36% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,41%.

L'indice benchmark europeo, penalizzato da aprile dai timori per il debito sovrano della zona euro, è salito del 6,8% in sette sedute e adesso è positivo sull'anno.

Il settore bancario è tra i più premiati dal denaro, con Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) in rialzo del 3% circa. Nonostante i guadagni odierni lo Stoxx Europe 600 delle banche quest'anno è ancora in calo del 7%, uno dei comparti peggiori.

Tra i titoli in evidenza:

* BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) avanza di oltre il 7% dopo aver dato il suo assenso alla creazione di un fondo da 20 miliardi di dollari per compensare i danni ambientali nel Golfo del Messico e alla sospensione del dividendo, eliminando le incertezze su cedola e dimensioni del fondo.

* Tra i bancari SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) mette a segno un progresso del 2,5%. Secondo una fonte governativa spagnola l'istituto, numero uno del paese, ha per ora il rating migliore negli stress test europei.

* La utility tedesca RWE (RWEG.DE: Quotazione) cede lo 0,8% dopo che Goldman Sachs ha aggiunto il titolo alla lista "Pan Europe Conviction Sell".

* Un upgrade di RBS è invece alla base del rialzo dell'1,5% di RECKITT BENCKISER (RB.L: Quotazione). Il broker ha promosso il gruppo del largo consumo a "buy" da "hold".

* La società francese specializzata in prodotti chimici RHODIA RHA.PA balza di quasi il 5%, dopo aver annunciato ieri sera l'acquisizione della chinese Feixiang Chemicals per 397 miliardi di euro.