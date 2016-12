BORSE EUROPA - Indici negativi su forte ribasso Nokia e dati Usa

indici chiusura

alle 14,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.699,12 -0,60% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.033,76 -0,38 1.045,76 Stoxx banche 201,72 -0,72% 221,27 Stoxx oil&gas 292,68 +0,08% 330,54 Stoxx tech 200,48 2,237% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 giugno (Reuters) - Le piazze europee estendono i ribassi nel pomeriggio, invertendo la rotta dopo cinque sedute positive consecutive, con Nokia sotto pressione dopo l'allarme lanciato sulle prospettive. A pesare anche i dati Usa sulla costruzione di nuove abitazioni in calo oltre le attese.

Intorno alle 14,45 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,32%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,04%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,31% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,34%.

"Gli asset di rischio sono generalmente deboli. Nokia ha ridotto le sue prospettive e i titoli si stanno indebolendo", osserva un trader.

Tra i titoli in evidenza:

* NOKIA NOK1V.HE cede il 9,6% a 7,165 euro dopo che la società che produce telefoni cellulari ha annunciato un allarme sulle stime del secondo trimestre e dell'intero anno.

* Cedono l'1% la mineraria FRESNILLO (FRES.L: Quotazione) e il terzo produttore di platino al mondo, LONMIN (LMI.L: Quotazione), i cui rating sono stati tagliati da JP Morgan.

* Tornano a scendere anche i bancari, in recupero dopo l'allentamento della tensione sul fronte della crisi del debito nella zona euro. Deboli BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione).

* Male il settore auto che vede in rosso VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) e DAIMLER DAIG.DE in Germania, RENAULT (RENA.PA: Quotazione) e PSA PEUGEOT-CITROEN PSA.PA in Francia. FIAT FIA.MI perde l'1,7%.