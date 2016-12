BORSE EUROPA - Indici in rialzo, bene banche, balza BSkyB

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.704,94 +0,80% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.035,81 +0,52% 1.045,76 Stoxx banche 201,96 +0,99% 221,27 Stoxx oil&gas 292,61 -0,24% 330,54 Stoxx tech 204,26 +0,95% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 giugno (Reuters) - Le borse europee viaggiano in rialzo nel primo pomeriggio, rassicurate dalla buona domanda per le aste di debito governativo in Irlanda e Spagna che ha ridimensionato il nervosismo relativo allo stato di salute della regione dopo il declassamento della Grecia a "junk" da parte di Moody's.

Al tono positivo contribuisce l'avvio positivo di Wall Street.

Intorno alle 15,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,5% circa. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,35%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,6% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,77%.

A livello settoriale il denaro premia i bancari, guidati da UBS UBSN.VX, BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) con rialzi nell'ordine di due punti percentuali.

A penalizzare i listini sono arrivati questa mattina i dati sul clima economico della Germania, con l'indice Zew di giugno sceso oltre le attese.

Tra i titoli in evidenza:

* BSKYB BSY.L balza del 18% sulle attese che la News Corp (NWSA.O: Quotazione) di Rupert Murdoch, il maggiore azionista del gruppo televisivo britannico, alzi la sua offerta sul 61% della società non ancora nelle sue mani. BSkyB ha respinto un'offerta da 700 pence per azioni e ha detto che sosterrebbe una proposta sopra gli 800 pence.

* In rialzo di oltre il 3% SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), che ha fissato un obiettivo di utile netto di 6 miliardi di euro per il 2012 e ha raddoppiato il target per quest'anno.

* BP (BP.L: Quotazione) cede più del 3% dopo che Fitch ne ha tagliato il rating a "BBB" da "AA" per l'esposizione alla fuoriuscita di greggio nel Golfo del Messico.

* Il colosso dei supermercati TESCO (TSCO.L: Quotazione) sale del 2% dopo l'annuncio di una crescita dell'8,2% delle vendite nelle 13 settimane al 30 maggio, con i broker che hanno ribadito i giudizi "buy".

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) avanza del 2,5%. La produttrice di chip ha arruolato JP Morgan in vista di un possibile disimpegno dal segmenti dei chip wireless, scrive il Financial Times Deutschland, che a proposito cita incontri con Intel (INTC.O: Quotazione).