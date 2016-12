BORSE EUROPA - Indici positivi, bene banche, minerari

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.663,15 +0,94% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.026,62 +0,76% 1.045,76 Stoxx banche 197,90 +0,85% 221,27 Stoxx oil&gas 295,25 +0,19% 330,54 Stoxx tech 202,73 +1,03% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 14 giugno (Reuters) - Le borse europee si muovono al rialzo per la quarta seduta consecutiva grazie a una maggiore fiducia sulla ripresa dell'economia globale con ripercussioni positive su banche e minerari.

I bancari estendono i guadagni della scorsa settimana, con Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) in avanti anche fino al 2,5%.

"Penso che ciò che sta aiutando i mercati è l'idea che una recessione 'double dip' non rappresenti un grande rischio. Ritengo che sia ciò a cui i mercati si stanno aggrappando", commenta Bernard McAlinden, investment strategist di NCB Stockbrokers a Dublino.

Intorno alle 9,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,75%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,57%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,96% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,98%.

Tra i titoli in evidenza:

* BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) perde oltre il 2% a Londra. Il gruppo petrolifero ha detto che la fuga di petrolio in Messico gli è già costata 1,6 miliardi di dollari. Inoltre, a circa due mesi dall'inizio della fuoriuscita, il presidente Usa Barack Obama incontrerà per la prima volta i dirigenti di BP e farà pressioni affinché aprano un conto di garanzia per pagare i risarcimenti chiesti da individui e imprese danneggiate dalla "marea nera".

* AXA (AXAF.PA: Quotazione) vivace sulla piazza parigina dopo aver confermato colloqui con Resolution RSL.L per cedere al gruppo finanziario alcune attività britanniche per 3,3 miliardi di euro.

* CLUB MEDITERRANÉE CMIP.PA balza di oltre l'8% dopo aver annunciato l'entrata nel proprio capitale del gruppo cinese Fosun.

* Denaro anche sulle commodity con il petrolio CLc1 in progresso dell'1% grazie al maggior ottimismo sulla crescita. Recuperano anche i prezzi dei metalli con ripercussioni positive su Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), BHP Billiton (BLT.L: Quotazione) e Anglo American (AAL.L: Quotazione).