BORSE EUROPA -Indici estendono guadagni su ottimismo ripresa, Bp

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.616,48 +0,29% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.016,90 +0,27% 1.045,76 Stoxx banche 194,29 +0,94% 221,27 Stoxx oil&gas 292,20 +1,43% 330,54 Stoxx tech 200,45 -0,27% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - Le piazze europee estendono i guadagni della sessione di ieri grazie all'ottimismo di una crescita economica globale, mentre il titolo di British Petroleum (BP.L: Quotazione) tira un attimo il fiato grazie alla pausa di cattive notizie dalla perdita di petrolio nel Golfo del Messico. "L'Europa dovrebbe aver un po' di slancio questa mattina sulla scia dell'estremo oriente", ha detto Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investments, aggiungendo però che quanto sta accadendo con BP potrebbe generare qualche nuvola.

Intorno alle 10,15 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,29%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,17%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,04% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,37%.

Tra i titoli in evidenza:

* Continua la saga della petrolifera BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione), che oggi rimbalza del 5%, e della fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico: il primo ministro inglese David Cameron ieri ha detto che la Gran Bretagna è pronta a intervenire aiutando la società ad affrontare incidente e relative conseguenze. Dall'altro canto persistono le pressioni dell'amministrazione del presidente di Barack Obama sulla società, mentre gli scienziati Usa hanno oggi duplicato le stime sulla fuoriuscita di greggio.

* NOVARTIS NOVN.VX guadagna il 2,4% dopo l'approvazione della suo farmaco Gilenia contro la sclerosi multipla, da parte della Food & Drug Administration Usa che potrebbe portare all'approvazione definitiva della medicina e alla sua commercializzazione già dal terzo trimestre dell'anno.

* La società chimica K+S AG SDFG.DE avanza del 3,6% dopo aver annunciato di aver alzato il prezzo del potassio granulato di 8 euro a 305 euro a tonnellata e di continuare a vedere una buona domanda in Europa.

* TIE HOLDING (TIEH.AS: Quotazione), società specializzata nel commercio internet, balza oltre il 15% dopo aver detto di aver firmato un accordo di esclusiva con la divisione retail di Capgemini (CAPP.PA: Quotazione) che ha voluto la sua piattaforma Free Connect.

* EURASIAN NATURAL RESOURCES ENRC.L guadagna l'1%, sostenuta dall'upgrade di Hsbc a "overweight" da "neutral", abbassando però il target price a 1,230 da 1,260. Per Hsbc la società ha un solido profilo di crescita organica e di potenziale di fusioni e acquisizioni, ma soprattutto di avere la capacità finanziaria di implementarle entrambe.

* CLUB MED CMIP.PA, il gruppo francese di villaggi vacanze, guadagna il 7,2%. La società è tornata in utile nel primo semestre fiscale e ha detto di essere in trattativa con un partner cinese per la cessione di una quota di minoranza della società.