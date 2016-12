BORSE EUROPA - Indici girano in positivo, sale Novartis

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - Le piazze europee annullano le perdite e passano in territorio positivo, con il titolo della farmaceutica svizzera Novartis NOVN.VX in rialzo dell'2,09%, elemento che compensa la flessione di British Petroleum (BP.L: Quotazione).

Novartis è in attesa della decisione da parte dell'agenzia Usa, Food and Drug Administration, per l'approvazione del farmaco Gilena, pillola per trattare la sclerosi multipla.

Il titolo di Bp recupera una piccola parte delle sue perdite e cede il 4,8%. Sulla petrolifera pesano i costi legati alla fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico assieme ai dubbi sul pagamento del dividendo.

Intorno alle 10,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,64%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,25%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,52% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,80%.