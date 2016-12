BORSE EUROPA - Indici in rosso in attesa Bce e Boe, pesa BP

indici chiusura

alle 10,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.538,66 -0,70% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 995,54 -0,29% 1.045,76 Stoxx banche 186,83 -0,65% 221,27 Stoxx oil&gas 285,25 -1,77% 330,54 Stoxx tech 197,68 -0,11% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, giugno (Reuters) - Le piazze europee arretrano in attesa delle decisioni della Banca centrale europea e della Banca d'Inghilterra, mentre British Petroleum continua nella sua caduta per i timori legati al costo della fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico.

"Bp è un attore talmente grande e sta davvero causando tensioni in tutta l'Europa", ha detto Will Hedden, sales trader per IG Index. "Se deve andare avanti e tagliare il proprio dividendo, questo sarà davvero visto come una cosa molto negativa".

Il settore bancario è tra i più colpiti, in calo dello 0,65, assieme alle energetiche , giù del.'1,77%.

Intorno alle 10,20 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,70%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,45%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,13% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,36%.

Tra i titoli in evidenza:

* BP (BP.L: Quotazione) continua nella sua caduta a circa -6%. Sulla petrolifera pesano i costi legati alla fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico assieme ai dubbi sul pagamento del dividendo.

* La farmaceutica svizzera NOVARTIS NOVN.VX avanza dell'1,6% in attesa della decisione da parte dell'agenzia Usa, Food and Drug Administration, per l'approvazione del farmaco Gilena come la prima pillola per trattare la sclerosi multipla.

* ORASCOM ORTEq.L ORTE.CA cede il 7% circa dopo che le trattative con la sudafricana MTN Group (MTNJ.J: Quotazione) per cedere alcuni dei suoi asset si sono concluse senza un nulla di fatto.

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) cede il 2%, segnando la performance peggiore del Dax, dopo che il quotidiano finanziario Handelsblatt ha scritto che Taunus Corp, unità americana della banca, potrebbe avere bisogno di nuovi capitali e ha attirato l'attenzione dei regolatori Usa. DB non ha voluto commentare.

* HOME RETAIL GROUP HOME.L, la prima catena in Gran Bretagna nella vendita di beni per la casa, cede il 5% dopo aver annunciato un calo delle vendite presso i suoi negozi Argos nel primo trimestre dell'8,1% superiore alle attese e dovuta a una minore domanda di televisori e videogiochi.

* PREMIER FARNELL PFL.L balza del 12%. La distributrice di componenti elettronici ha annunciato un aumento su base annua degli utili del primo trimestre del 71%. Deutsche Bank ha alzato il target price a 274 pence da 238.

* I timori di un possibile profit warning continuano a pesare sul titolo di NOKIA NOK1V.HE che cede l'1,7%. Ieri sera Swedbank Markets ha tagliato il rating sul titolo a "sell" da "reduce".