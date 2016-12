Borse Europa, atteso recupero dopo tre sedute di ribassi

PARIGI, 9 giugno (Reuters) - I bookmaker finanziari prevedono un'apertura per le borse europee leggermente in rialzo, interrompendo una serie di tre sedute consecutive di marcate perdite.

Dovrebbe aiutare i mercati il progresso messo a segno ieri da Wall Street, in particolare da Dow Jones e S&P 500, entrambi in rialzo di oltre l'1%.

Le previsioni indicano per il FTSE 100 .FTSE un avvio in progresso tra 20 e 23 punti, lo 0,5%, per il Dax tedesco FDXc1 di 17-20 punti, lo 0,3%, e per il Cac 40 francese FCEc1 di 13-14 punti, lo 0,4%.