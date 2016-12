BORSE EUROPA - Indici volatili, restano timori debito zona euro

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.526,27 -0,15% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 990,12 -0,04% 1.045,76 Stoxx banche 185,74 -0,21% 221,27 Stoxx oil&gas 293,84 -0,57% 330,54 Stoxx tech 196,28 +0,15% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 giugno (Reuters) - Le piazze europee hanno un andamento volatile: da un lato i commenti del presidente della Federal Reserve hanno un effetto tranquillizzante sui mercati mentre dall'altro ci sono i timori sul perdurare della questione debitoria della zona euro.

"Bernanke ha escluso una recessione a doppio minimo, che era una delle questioni principali. I mercati hanno esagerato con la crisi debitoria della zona euro e i commenti di Bernanke hanno contribuito a calmarli", ha detto Heino Ruland di Ruland Research a Francoforte.

Il presidente Fed ha detto ieri che i leader europei si sono impegnati ad assicurare la sopravvivenza dell'euro e hanno abbastanza soldi per contribuire agli impegni dei paesi più indebitati, aggiungendo che la ripresa dell'economia Usa ha abbastanza accelerazione per evitare una recessione a W.

Intorno alle 10,15 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,04%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,21%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,06% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,09%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le energetiche tedesche, in particolare E.ON (EONGn.DE: Quotazione) e RWE AG (RWEG.DE: Quotazione) in calo rispettivamente del 2,9% e dell'2,2%, scontano l'annuncio di Berlino di voler tassare gli utili degli operatori nucleari domestici. In flessione anche la francese EDF (EDF.PA: Quotazione) che cede l'1,2%.

* CHLORIDE GROUP CHLD.L, specializzata in prodotti di protezione e continuità nei blackout elettrici, balza del 18% circa, dopo l'accordo con il gruppo svizzero di ingegneria ABB ABBN.VX che la acquisirà per 860 milioni di sterline.

* CENTAMIN EGYPT (CEY.L: Quotazione) balza di quasi il 5%. La società specializzata nell'estrazione dell'oro ha rialzato le sue stime sulle riserve auree del suo progetto Sukari di 699.000 once a un totale di 1,99 milioni di once.

* AGGREKO (AGGK.L: Quotazione) sale di circa il 4%. Il gruppo energetico britannico ha detto che la sua performance annua sarà significativamente superiore alle attese.

* La produttrice di elettrodomestici tedesca SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione) sale dell'1,6% circa. Goldman Sachs ha alzato il target price del titolo a 115 euro da 95.

* TITAN EUROPE TSW.L avanza del 9%. La produttrice di ruote tedesca ha diffuso i risultati 2009 in linea con le attese e ha rivisto al rialzo il 2010, con i ricavi dei primi 4 mesi pari a 103 milioni di sterline, 10 milioni più elevati delle attese.