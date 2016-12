BORSE EUROPA - Indici riducono calo, pesa incertezza Wall Street

indici chiusura

alle 16,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.535,01 -0,73% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 993,86 -0,47% 1.045,76 Stoxx banche 187,09 -0,12% 221,27 Stoxx oil&gas 296,38 -0,52% 330,54 Stoxx tech 197,09 -0,86% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 giugno (Reuters) - Si portano poco al di sotto della linea di galleggiamento gli indici delle borse europee, sulla falsariga della parabola di Wall Street partita in positivo, virata in rosso e al momento intorno alla parità tra scambi all'insegna dell'incertezza.

A sostegno dell'azionario anche la lettura ampiamente migliore delle attese dei numeri macro sugli ordinativi all'industria tedeschi.

Rispetto alla correzione di circa due punti percentuali dell'apertura riducono così le perdite la maggioranza dei settori a eccezione di quello delle materie prime non petrolifere.

Particolarmente pesanti le britanniche Anglo American (AAL.L: Quotazione). Eurasian Natural Resources ENRC.L, Kazakhmys (KAZ.L: Quotazione), Bhp Billiton (BLT.L: Quotazione), Xstrata XTA.L e Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), in calo tra l'1,5% e il 3%.

Recuperano anche i comparti tecnologico e telecomunicazioni.

Intorno alle 16,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde 0,48%, mentre tra i singoli listini arretra di 0,95% il Ftse 100 britannico .FTSE, di 0,46% il Dax tedesco .GDAXI e di 0,95% il Cac 40 francese .FCHI.

Chiusa per 'bank holiday' la piazza irlandese.

Tra i titoli in evidenza:

* A picco il gruppo telefonico greco Ote (OTEr.AT: Quotazione), in calo di circa 10% dopo l'annuncio del netto calo del dividendo 2009

* Annulla intanto il recupero Bp (BP.L: Quotazione), riportandosi sui livelli della chiusura precedente dopo il balzo di 3% della mattinata. La compagnia ha annunciato che il dispositivo per bloccare la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico ha permesso l'assorbimento di 16.600 barili tra il 3-5 giugno.

* In rialzo di circa 5% la portoghese Sonaecom (SNC.LS: Quotazione), forte delle prospettive di un consolidamento nel settore delle comunicazioni in contrasto all'egemonia di Portugal Telecom PTC.LS, in calo di 0,5%

* Misti i bancari, il cui indice di settore mostra un modesto +0,3%. Deboli Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione), mentre decisamente meglio fanno Ubs UBSN.VX e Hsbc (HSBA.L: Quotazione). Meno 3% Dexia (DEXI.BR: Quotazione)

* La farmaceutica spagnola Grifols (GRLS.MC: Quotazione) cede circa 7% dopo l'annuncio dell'acquisto di Talecris Biotherapeutics TLCR.O per 3,4 milardi di euro

* Amplia la risalita a 2,5% Adidas ADSG.DE, forte della promozione Deutsche Bank da "hold" a "buy"

* Molto bene la biotech Gb Antisoma ASM.L, in volata fino a oltre 20% dopo la pubblicazione dei dati

* Tra i titoli minori positiva anche la tedesca Gildemeister (GILG.DE: Quotazione) grazie a vosi di mercato di un interesse da parte della giapponese Mori Seiki.