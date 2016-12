BORSE EUROPA - Indici in calo, timori Societe Generale, Ungheria

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.558,41 -2,82% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,28 -1,58% 1.045,76 Stoxx banche 187,97 -3,42% 221,27 Stoxx oil&gas 299,21 -0,56% 330,54 Stoxx tech 199,70 -0,97% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso con le banche sotto pressione sui timori per la divisione derivati di Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e per un'intensificazione della crisi del debito nell'area euro.

Pesano anche i dati sull'occupazione Usa di maggio, salita di 413.000 unità ben sotto le previsioni a 513.000.

La banca centrale ungherese ha detto che il paese è ancora vulnerabile agli shock a causa del debito elevato e che intende basare la crescita futura sui risparmi interni piuttosto che sui finanziamenti dall'esterno.

Gli indici europei potrebbero chiudere la settimana in rialzo, ma segnano ancora un calo del 9% dai massimi di metà aprile, sui timori che la crisi del debito possa creare problemi alla ripresa dell'economia.

"Il mercato è spaventato da un paio di storie", dice Matthew Brown, trader di ETX Capital, facendo riferimento a SocGen e all'Ungheria. "La paura sta tornando sul mercato".

Tra i titoli in evidenza:

* SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) cala di oltre il 7% circa su timori legati alla sua esposizione su prodotti derivati, dicono i trader. "Se avessimo qualcosa da dire lo avremmo detto", ha detto un portavoce della banca francese.

* Sotto pressione il settore bancario. Gli istituti spagnoli BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) perdono il 5 e il 7%, dopo che Morgan Stanley ha tagliato i target price.

* BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) avanza dell'1%. La compagnia petrolifera è riuscita oggi a posizionare un "tappo" sulla sua piattaforma sottomarina per aspirare parte del petrolio che continua a uscire nel Golfo del Messico.

* Il ribasso dei prezzi del greggio dai massimi di oggi, oltre 75 dollari al barile, porta i petroliferi in negativo. TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione) e STATOILHYDRO (STL.OL: Quotazione) perdono l'1% circa.

* VALEO (VLOF.PA: Quotazione), componentistica auto è in rialzo sotto i massimi, dopo il +7,5% di ieri su attese per una cessione. Una fonte vicina alla società ha detto ieri che Valeo ha dato mandato a Bank of America Merrill Lynch per studiare opzioni strategiche tra le quali anche la cessione.

* ROCKHOPPER EXPLORATION (RKH.L: Quotazione) balza del 30%, dopo essere arrivata a salire di oltre il 50%. L'esploratrice di giacimenti ha rialzato le stime per il Sea Lion nel bacino a nord delle Falkland. Bene le altre società attive in quel settore - DESIRE PETROLEUM DES.L, FALKLAND OIL & GAS (FOGL.L: Quotazione) e BORDERS & SOUTHERN (BSTH.L: Quotazione).