BORSE EUROPA - Indici in rialzo su scia dati Usa,fiducia ripresa

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.663,24 +2,35% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.022,96 +1,93% 1.045,76 Stoxx banche 196,37 +1,97% 221,27 Stoxx oil&gas 302,83 +2,78% 330,54 Stoxx tech 201,20 +1,93% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 giugno (Reuters) - Le borse europee brillano ai massimi da due settimane sulla scia di Wall Street e dei dati sulla vendita delle case esistenti Usa e delle auto, che hanno ritemprato la fiducia degli investitori in un miglioramento dell'economia globale.

L'indice sulle vendite case esistenti Usa ad aprile è salito del 6%, mentre Ford Motor (F.N: Quotazione) e General Motors hanno annunciato un balzo a maggio delle vendite di auto negli Stati Uniti a due cifre (rispettivamente +23% e +16,6%).

"Le notizie di ieri sulle vendite di case esistenti e delle auto indicano che la fiducia nell'economia sta migliorando. Ci aspettiamo anche che le retribuzioni non agricole di domani saranno abbastanza cruciali", ha detto David Buik, partner di BGC Partners.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dell'1,93%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dell'1,97%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,92% e il Cac 40 francese .FCHI del 2,57%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i costruttori di auto la produttrice di componenti francese VALEO (VLOF.PA: Quotazione) balza oltre il 7% dopo aver annunciato di prevedere un raddoppio del margine operativo nel 2010. Bene anche PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) e RENAULT (RENA.PA: Quotazione), in rialzo tra il 4% e il 5%.

* CHR HANSEN (CHRH.CO: Quotazione), gruppo produttore di ingredienti per alimenti, al suo debutto in borsa scambia a 95 corone danesi per azione, rispetto al prezzo dell'Ipo fissato a 90 corone che stima il valore della società a 12,42 miliardi di corone.

* La pubblicitaria WPP (WPP.L: Quotazione) avanza del 3,3% dopo che Ubs ha alzato il rating sul titolo a "buy" da "neutral" e il target price a 740 pence da 700. Ubs ha evidenziato come nonostante i rischi macro europei, l'agenzia sia diversificata su più fronti in crescita nell'economia globale, con il 70% dei ricavi generati tra Stati Uniti, Germania e mercati emergenti.

* La produttrice di macchine da costruzione tedesca Wacker Neuson (WACGn.DE: Quotazione) cede circa il 3% dopo che Bofa Merrill Lynch hanno tagliato il rating sul titolo a "underperform" da "buy", con target price a 10 euro.