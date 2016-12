BORSE EUROPA - Indici in rosso, pesano Asia e Usa, dubbi ripresa

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.578,25 -1,09% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 995,97 -0,68% 1.045,76 Stoxx banche 192,27 -0,95% 221,27 Stoxx oil&gas 291,70 -1,53% 330,54 Stoxx tech 196,28 -0,54% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 giugno (Reuters) - Le borse europee viaggiano in territorio negativo sulla scia delle perdite delle piazze di Usa e Asia, con gli investitori che continuano a evitare rischi, scossi dai dubbi sulla velocità della ripresa economica globale.

Il Dow Jones .DJI ieri ha chiuso in calo dell'1,11%, mentre sulla piazza giapponese il Nikkei ha segnato una flessione dell'1,12%.

Perdono terreno le petrolifere , giù dell'1,53%, sulle quali continua a pesare British Petroleum (BP.L: Quotazione), assieme alle mienrarie in calo dell'1,6%.

Intorno alle 9,45 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,68%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell'1,35%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,98% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,18%.

Tra i titoli in evidenza:

* TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) cede l'1,2%, mentre PORTUGAL TELECOM PTC.LS balza di oltre il 5%, dopo che la società spagnola di telecomunicazioni ha alzato la posta per l'acquisizione della quota dell'operatore brasiliano Vivo VIVO4.SA a 6,5 miliardi di euro da 5,7 miliardi.

* PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione) cede il 3,3%, Il colosso delle assicurazioni inglese ha detto di essere in trattative per ritirare l'offerta per la divisione asiatica di Aig (AIG.N: Quotazione) e, se questo sarà il caso, non procederà nell'aumento di capitale previsto per finanziare l'operazione.

* BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) cede il 3,3%. Ieri il governo americano ha annunciato di voler aprire un'inchiesta sul disastro della fuoriuscita di petrolio nel golfo del messico.

* BMW (BMWG.DE: Quotazione) avanza dello 0,6% in controtendenza col paniere tedesco Dax. PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione), giù del 2% circa, ha detto che la cooperazione tra le due case automobilistiche è assolutamente efficace e che non è necessario uno scambio di pacchetti azionari.

* Le minerarie KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN AA.L, RANDGOLD RESOURCES (RRS.L: Quotazione) e BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) arretrano tutte oltre il 2%. L'avversione al rischio si sta riflettendo sull'andamento dei prezzi dei metalli, in calo a partire da rame MCU3 e alluminio MAL3, oltre a zinco, piombo e nickel.