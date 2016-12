BORSE EUROPA - Indici in rosso, pesano dubbi ripresa economia,BP

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.553,89 -2,16% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 983,86 -1,72% 1.045,76 Stoxx banche 190,74 -1,99% 221,27 Stoxx oil&gas 289,84 -4,18% 330,54 Stoxx tech 194,55 -1,23% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 giugno (Reuters) - Le piazze europee tornano a perdere terreno per effetto di nuovi dubbi sulla effettiva ripresa economica globale dopo i dati del Pmi cinese e il nuovo crollo di British Petroleum (BP.L: Quotazione).

"Abbiamo avuto una corsa fantastica da marzo dell'anno scorso, a un certo punto ci sarebbe stato un arretramento. Ci sono pochi motivi in questo momento per volere ulteriori rischi", ha detto Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

Il paniere del settore energetico cede oltre il 4%.

Intorno alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,72%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell'1,92%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,70% e il Cac 40 francese .FCHI del 2,16%.

Tra i titoli in evidenza:

* RYANAIR (RYA.I: Quotazione) balza del 2,19% dopo aver diffuso i risultati dell'anno fiscale che termina a marzo e aver annunciato di versare un dividendo, il primo dalla sua quotazione in borsa nel 1997, ma specificando che non ci saranno nuovi dividendi per un certo numero di anni. Gli utili netti sono saliti a 319 milioni di euro.

* PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione) sale del 3,5%. L'assicuratrice britannica ha annunciato di voler abbassare i termini dell'offerta per l'acquisto della divisione asiatica di Aig (AIG.N: Quotazione) a 30,38 miliardi di dollari dai 35,5 miliardi dell'accordo, termini che però Aig rifiuta di modificare.

* Il titolo di British Petroleum (BP.L: Quotazione) a picco del 14%. Dall'affondamento della piattaforma nel Golfo del Messico il 22 aprile scorso la società non è ancora stata in grado di bloccare la fuoriuscita di petrolio. I costi totali della fuoriuscita sono stimati al momento a 990 milioni di dollari.

* La società olandese specializzata in biotecnologie Fornix BioSciences FORBI.AS sale del 8,8% dopo aver annunciato che otterrà 2,30 euro per azione nella vendita della sua unità allergie, che userà per pagare un dividendo speciale.

* Sull'offerta del gigante anglo-olandese UNILEVER (ULVR.L: Quotazione) per il brande della cura del corpo di SARA LEE SLE.N è stata aperta un'inchiesta da parte della Commissione europea per potenziali problemi di concorrenza su determinati prodotti. Il titolo cede l'1,2%.

* Il gruppo di metalli Johnson Matthey (JMAT.L: Quotazione) avanza dell'1% dopo che Citigroup ha alzato il rating a "buy" da "hold", con target price invariato a 1,750 pence a due giorni dalla risultati sull'esercizio dell'intero anno.