BORSE EUROPA -Indici positivi con auto e tech,finanziari al palo

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.614,10 +0,04% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,44 +0,37% 1.045,76 Stoxx banche 194,34 +0,13% 221,27 Stoxx oil&gas 303,12 -0,05% 330,54 Stoxx tech 196,79 +1,05% 184,35 -------------------------------------------------------------

LONDRA, 31 maggio (Reuters) - Le borse europee proseguono complessivamente positive, in una giornata segnata dalla chiusura per festività di Wall Street e Londra.

Attorno alle 16,20 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,4% circa. Sui singoli mercati, il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,6% circa, mentre il Cac 40 francese .FCHI perde lo 0,1% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Tonico l'automotive , con DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) in evidenza grazie ad incrementi dei target price varati da Exane, Natixis e Commerzbank.

* Poco mosse le banche , frenate dalla debolezza delle greche, così come le assicurazioni .

* Spunti contenuti per i settori legati alle materie prime e alle costruzioni . Il paniere delle costruzioni vede la spagnola SACYR VALLEHERMOSO SVO.MC correre dopo aver raggiunto un accordo con i creditori sul debito della divisione real estate.

* Bene i comparti tradizionalmente difensivi della chimica , del food & beverage e dello healthcare , mentre nel paniere delle conglomerate spicca la corsa della svedese TRELLEBORG (TRELb.ST: Quotazione), che ha raggiunto un accordo per cedere una delle sue divisioni di prodotti automotive alla tedesca Industriekapital.

* Positivi i media , con la finlandese SANOMA OYJ (SAA1V.HE: Quotazione) in evidenza grazie all'annuncio della vendita della divisione Welho (tv via cavo e banda larga).

* Petroliferi zavorrati da BRITISH PETROLEUM (BP.F: Quotazione) - trattata a Francoforte - pesante dopo il fallimento del tentativo, battezzato "Top Kill", di bloccare la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico.

* Nel comparto, la norvegese SEADRILL SDR.OL è debole dopo aver annunciato di aver portato al 50,1% la quota nella controllata Scorpion Offshore e di voler presentare un'offerta di 40,50 corone norvegesi per ogni azione.

* Tecnologici tonici, mentre le tlc sono appesantite da TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione), in calo dopo aver minacciato, secondo quanto scrive Diario Economico, di spingere per un cambio del management di PORTUGAL TELECOM PTC.LS (positiva), se il gruppo portoghese non accetterà di cedere a Telefonica la quota nella brasiliana Vivo VIVO4.SA.