BORSE EUROPA - Indici brevemente negativi dopo dati Usa

indici chiusura

alle 16,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.621,31 +0,07% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,44 +0,10% 1.045,76 Stoxx banche 195,31 -0,22% 221,27 Stoxx oil&gas 305,42 -1,11% 330,54 Stoxx tech 194,97 -0,05% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 maggio (Reuters) - Le borse europee girano brevemente in negativo sulla scia delle perdite di Wall Street, a sua volta penalizzato dai dati sulla spesa per consumi in aprile, inaspettatamente invariata, e dal calo oltre le attese del Pmi Chicago dei direttori d'acquisto.

Intorno alle 16 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,16%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,3%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,28% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,01%.

Tra i titoli in evidenza:

* BP (BP.L: Quotazione) è sotto pressione a Londra a causa dei crescenti dubbi circa la capacità del gruppo petrolifero di rimediare alla falla del pozzo nel Golfo del Messico.

* Whitbread (WTB.L: Quotazione) tra i migliori dell'indice britannico FTSE grazie a Nomura che ha rivisto al rialzo stime di utili e target price dell'operatore alberghiero. Ribadito il giudizio "buy".

* OPAP (OPAr.AT: Quotazione) balza del 4% e sovraperforma l'indice di riferimento della borsa .ATG. La società di scommesse ha annunciato risultati nel primo trimestre migliori delle attese.

* Denaro su MARKS & SPENCER (MKS.L: Quotazione) sulla promozione a "buy" da parte di Ubs sulla scia dei recenti risultati annuali.

* La società di giochi online 888 (888.L: Quotazione) perde oltre il 17% dopo l'annuncio che per l'intero anno gli utili potranno essere inferiori alle attese. Alla base del profit warning la società cita il calo dei ricavi dal gioco del poker e l'atteso impatto negativo derivante dal campionato del Mondo di calcio che terrà gli scommettitori lontani dagli schermi dei computer.