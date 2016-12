BORSE EUROPA - Ai minimi di nove mesi, pesano banche e minerari

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.275,62 -2,28% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 949,47 -2,44% 1.045,76 Stoxx banche 186,06 -3,72% 221,27 Stoxx oil&gas 287,91 -2,97% 330,54 Stoxx tech 186,69 -2,67% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 maggio (Reuters) - Le piazze europee hanno aperto in deciso calo e toccato i minimi degli ultimi nove mesi, sui timori che la crisi del debito della zona euro possa frenare la crescita globale e sulle tensioni geopolitiche crescenti nella penisola coreana.

Tra i settori peggiori c'è quello bancario. Lo stoxx europeo cede quasi il 3%. "Si teme che ci sia più di un caso preoccupante di banche. Il Libor è cresciuto in modo significativo, suggerendo che alcune banche potrebbero avere problemi" spiega Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

In forte ribasso anche i minerari e il comparto auto.

Intorno alle 10,10, l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede il 2,44%. L'indice europeo è sceso ai livelli più bassi da settembre 2009. Dall'escalation della crisi a metà aprile, ha perso circa il 15%.

Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE lascia sul terreno il 2,55%, il Dax tedesco .GDAXI il 2,45% e il Cac 40 francese .FCHI il 2,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* Marks & Spencer (MKS.L: Quotazione) cede l'1% dopo aver aver chiuso l'anno fiscale con un utile in crescita, in linea con le attese, e dato un outlook prudente su quello in corso.

* Il colosso delle assicurazioni britannico Prudential (PRU.L: Quotazione) (2378.HK: Quotazione) cede circa il 2,5% sulla piazza londinese, nel giorno del difficile debutto sulla piazza di Hong Kong e Singapore e zavorrato dalle preoccupazioni circa l'acquisizione della divisione asiatica di AIG.

* Sotto pressione il settore bancario, con l'indice europe che cede il 3,7%. Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) (-5,3%), BBVA (BBVA.MC: Quotazione) (-4%) e le altre banche spagnole risentono anche oggi del commissariamento della banca spagnola CajaSur decisa sabato e ampliano le perdite di ieri. In netto ribasso anche Lloyds (LLOY.L: Quotazione), che cede il 6%, Barclays (BARC.L: Quotazione), Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione), UniCredit (CRDI.MI: Quotazione), RBS (RBS.L: Quotazione), tutte con perdite superiori al 4%.

* In forte ribasso anche i minerari, con lo stoxx europeo che segna -3,4%.

* Deboli i produttori di chip, in particolare Infineon (IFXGn.DE: Quotazione) (-7,8%) e ARM Holdings ARM.L (-4,9%), dopo che JPMorgan ha tagliato il rating delle due società e pubblicato un rapporto negativo sul settore.