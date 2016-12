BORSE EUROPA - Poco mosse, pesano timori zona euro,bene minerari

indici chiusura

alle 16,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.323,20 -0,14% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 969,15 -0,07% 1.045,76 Stoxx banche 192,22 -0,43% 221,27 Stoxx oil&gas 294,91 -1,08% 330,54 Stoxx tech 190,80 +0,32% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 24 maggio (Reuters) - Le piazze europee sono poco mosse, da un lato sostenute dai minerari, in deciso rialzo grazie all'affievolirsi dei timori per una eventuale stretta monetaria cinese, ma dall'altro frenate dalle preoccupazioni per i problemi del debito e per la crescita dei paesi della zona euro.

Pesa inoltre il commissariamento della banca spagnola CajaSur da parte della Banca di Spagna, visto come segnale della debolezza del sistema bancario di alcuni paesi.

Anche il progetto annunciato dal ministro delle Finanze britannico George Osborne e dal ministro del Tesoro David Laws di tagliare la spesa pubblica di 9 miliardi di dollari, ha influito negativamente sugli investitori.

L'apertura negativa di Wall Street non ha avuto conseguenze particolari sull'andamento delle piazze europee.

Intorno alle 16,00, l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,07%, dopo aver registrato un calo complessivo dell'8% nelle tre sedute precedenti. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE lascia sul terreno lo 0,39%, il Dax tedesco .GDAXI l'1% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,37%.

Tra i titoli in evidenza:

* Deboli i bancari , che cedono lo 0,4% dopo essere partiti con un punto percentuale di rialzo. Le banche spagnole, tra cui BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) a -1,3% e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) a -1,8%, pagano la decisione della Banca di Spagna di commissariare la cassa di risparmio CajaSur e le possibili ripercussioni sul sistema finanziario del paese.

* ELEMENTIS (ELM.L: Quotazione) sale di circa il 10% dopo aver annunciato di aspettarsi utili annuali molto al di sopra di quanto previsto in precedenza, grazie alla robusta domanda registrata.

* THOMAS COOK (TCG.L: Quotazione) sale di quasi l'1%. Gli analisti citano come ragione lo sciopero di British Airways BAY.L, che avvantaggia l'operatore con lo spostamento delle prenotazioni. La tensione sindacale non deprime BRITISH AIRWAYS BAY.L, che sale del 0,3%.

* Il settore minerario è tra i migliori (+1,2%). RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) segna oltre l'1,6% di rialzo, seguito a breve distanza da AURUBIUS (NAFG.DE: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) E XTRATA XTA.L.

