BORSE EUROPA - Indici faticano a seguire rialzi Asia, Usa

alle 10,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.567,95 -0,24% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 974,72 +0,49% 1.045,76 Stoxx banche 192,88 -0,08% 221,27 Stoxx oil&gas 299,00 +0,29% 330,54 Stoxx tech 191,68 +0,78% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 24 maggio (Reuters) - Le piazze europee provano con fatica a ripartire dopo il lungo scivolone della scorsa settimana, cercando spunto nel rimbalzo con cui Wall Street venerdì sera e i mercati asiatici stamane sembrano aver messo da parte il timore che la crisi del debito nella zona euro potesse evolvere in un brusco stop alla crescita. L'andamento rimane comunque incerto e misto fra le varie piazze continentali.

Intorno alle 10,05 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,49%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,3%, il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,1% e il Cac 40 francese .FCHI sale dello 0,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* Azzerano i guadagni i bancari , partiti con un punto percentuale di rialzo. Bene la Francia con PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), CREDIT AGRICOLE (CAGR.MI: Quotazione) e SOCIETE GENERALE SOGN.MI intorno al +1%, stesso rialzo per DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), il cui Cfo Stefan Krause ha detto in un'intervista di voler remunerare di più i soci in futuro.

Deboli invece le britanniche BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) e LLOYDS LLOY., mentre le banche spagnole, tra cui BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) a -0,3% e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) a -1%, pagano la scossa trasmessa al settore dalla decisione della Banca di Spagna di sabato di commissariare la cassa di risparmio CajaSur.

* Contrastata l'auto , con RENAULT (RENA.PA: Quotazione) a +1% sull'annuncio dell'avvio della produzione indiana di Micra, marchio dalla partner Nissan, nello stabilimento che le due compagnie hanno a Chennai. Salgono intorno all'1% anche VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) e PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione). Cede invece l'1% DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione).

* Tra i settori tonici il retail a +1,3% con CASINO (CASP.PA: Quotazione) a +1,4%, CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) a +1%, SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione) a +1,5% e METRO (MEOG.DE: Quotazione) a +1%. Balza a +5% il rivenditore di telefonica britannico CARPHONE WAREHOUSE CPW.L.

* La paventata stretta fiscale del governo australiano non sembra colpire i minerari, con RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) che segna oltre il 2% di rialzo e guadagni tra lo 0,5 e l'1% per ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione).

* La tensione sindacale e gli scioperi in arrivo non deprimono BRITISH AIRWAYS BAY.L, che sale di oltre l'1%.