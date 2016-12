BORSE EUROPA - Indici giù su divieto vendite scoperto Germania

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.620,38 -2,88% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.005,65 -2,04% 1.045,76 Stoxx banche 196,54 -2,93% 221,27 Stoxx oil&gas 310,54 -1,79% 330,54 Stoxx tech 196,39 -2,06% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 maggio (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo scontando l'effetto della decisione della Germania di vietare le vendite allo scoperto su titoli di stato e relativi Cds, e sulle prime dieci istituzioni finanziarie del paese.

"Gli investitori sono in un certo modo spaventati dal divieto di vendite allo scoperto. Il timore è che anche altri mercati possano provare e copiare [l'iniziativa]", ha detto Stephen Pope, capo strategis global equity per Cantor Fitzgerald.

Particolarmente negativa la performance di banche in calo del 2,93%, e minerari giù del 3,97%, danneggiati da incertezze e volatilità del prezzo dei metalli.

Intorno alle 10,15 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde il 2,88%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala del 2,19%, il Dax tedesco .GDAXI del 2,22% e il Cac 40 francese .FCHI del 2,79%.

Tra i titoli in evidenza:

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), BANCO POPULAR (POP.MC: Quotazione), BBVA (BBVA.MC: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) e UBS UBSN.VX arretrano tra il 2,2% e il 5%.

* Cadono anche i finanziari sulla piazza olandese con ING ING.AS, AEGON (AEGN.AS: Quotazione) e SNS REAAL SR.AS, giù tra il 2% e il 4,5%.

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) è piatta, dopo essere salita del 2% in apertura per aver annunciato un buon inizio del secondo trimestre.

* Le minerarie XSTRATA XTA.L e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) perdono rispettivamente il 7% e il 5,6%.

* La costruttrice di case olandese HEIJEMANS HEI.AS arretra del 3,24%. Nei primi mesi dell'anno il risultato operativo è migliorato rispetto a un anno fa grazie a un contenimento dei costi, ma la società non vede segnali che l'attuale trend rialzista del mercato immobiliare olandese continui.

* La catena di negozi britannico HOME RETAIL HOME.L scende di quasi il 7% dopo che Ubs ha abbassato il rating a "neutral" da "buy" e target price a 290 pence da 330, dato che le turbolenze macroeconomiche e la situazione politica nel Regno Unito possono danneggiare i suoi utili.

* Il gruppo belga specializzato in teconologia delle immagini AGFA GEVAERT (AGFB.BR: Quotazione) avanza dello 0,5%, dopo un balzo di quasi il 4% in prime battute, per effetto di una trimestrale superiore alle attese con un utile netto di 18 milioni di euro e aver confermato il suo outlook.

* NORDEN DNORD.COM guadagna quasi l'1%. La società danese di spedizioni via mare nel primo trimestre ha registrato un utile operativo di 69 milioni di dollari a fronte di un consensus di 53 milioni, oltre ad aver alzato l'outlook sull'intero anno.