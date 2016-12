BORSE EUROPA - Indici poco sotto massimi dopo avvio Ws, dati Usa

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.659,93 +0,99% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.020,80 +0,65% 1.045,76 Stoxx banche 199,94 +0,71% 221,27 Stoxx oil&gas 314,11 +0,61% 330,54 Stoxx tech 200,90 +1,34% 184,35 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 17 maggio (Reuters) - Conservano un modesto segno positivo allontanandosi però dai massimi di seduta gli indici delle borse europee, depressi dall'andamento piatto della borsa Usa e dagli ultimi dati macro sull'attività manifatturiera nell'area di New York.

Prosegue intanto a livello settoriale l'intonazione positiva dei capitoli banche ed energia; bene anche le tlc e difensivi come i chimici, mentre indietro resta sopattutto il paniere trasporti.

Se per il comparto dei finanziari il movimento è da leggersi soprattutto come moderato recupero rispetto ai recenti pesanti realizzi, la buona performance del settore energia va ascritta al +3% di British Petroleum (BP.L: Quotazione), che ha annunciato progressi nel contenimento delle perdite di greggio nel Golfo del Messico dopo l'esplosione del mese scorso.

Molto bene anche i tecnologici: +3,5% per Ericsson (ERICb.ST: Quotazione), +2,4% per Infineon (IFXGn.DE: Quotazione) e +2,2 per Nokia NOK1V.HE.

Intorno alle 16,30 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 mostra un recupero di 0,58% a 1.020,11 punti, dopo un massimo di seduta a 1.025,78.

Guardando alle singole borse, l'Ftse 100 britannico .FTSE migliora di 0,7%, il Dax tedesco .GDAXI di 1,1% e il Cac 40 francese .FCHI di 0,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Mini rimbalzo per banche e assicurazioni : tra gli istituti di credito da segnalare il + 5% di Standard Chartered >STAN.L>, il +2,3% di Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e Natixis (CNAT.PA: Quotazione) o il +1,9% di Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione). Tra le compagnie assicurative fanno +1,5% Ing ING.AS e +1,4% Allianz (ALVG.DE: Quotazione)

* Ancora debole invece PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione), in calo di 0,9% dopo aver prezzato un aumento di capitale da 21 miliardi di dollari, necessario a completare l'acquisizione degli asset asiatici di Aig (AIG.N: Quotazione).

* Poco variati gli automobilistici dopo i numeri sulle immatricolazioni di aprile: cede 0,5 Renault (RENA.PA: Quotazione) ma risale di 1,1% Peugeot (PEUP.PA: Quotazione)

* Vero e proprio tracollo per Man Group (EMG.L: Quotazione), in calo di oltre 8%. Il fondo hedge ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di Glg Partners GLG.N per 1,6 miliardi di dollari

* Sotto pressione il comparto legato viaggi e tempo libero , che soffre del nuovo stop ai voli imposto dalla nube di cenere generata dal vulcato islandese. In deciso calo AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione).

* A picco easyJet (EZJ.L: Quotazione), che arriva a perdere il 6%. Primo socio istituzionale della compagnia, Standard Life (SL.L: Quotazione) (-1,1%) ha annunciato che appoggerà il management dopo l'uscita di scena di Stelios Haji-Ioannou venerdì scorso

* Bene la britanica Big Yellow (BYG.L: Quotazione), in rialzo di oltre 3% dopo il miglioramento dell'utile e il ritorno al dividendo.