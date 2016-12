BORSE EUROPA - Indici in rosso su timori impatto piani austerità

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.707,69 -2,04% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.033,88 -1,52% 1.045,76 Stoxx banche 202,85 -3,11% 221,27 Stoxx oil&gas 317,17 -1,74% 330,54 Stoxx tech 202,41 -1,10% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 maggio (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo sulla scia delle perdite di Wall Street e delle piazze asiatiche, per il persistere dei timori sullo stato del debito di alcune economie della zona euro e che le misure di austerità del Sud Europa rallenteranno la crescita.

Gli investitori restano in attesa dei dati Usa sulle vendite al dettaglio (ore 14.30) per avere indicazioni sulla salute dell'economia.

"Se i dati delle vendite al dettaglio Usa fossero deludenti, il mercato potrebbe preoccuparsi per la domanda finale per un po'", ha detto Bernard McAlinden, investment strategist per Nbc Stockbrokers a Dublino.

Particolarmente pesante la performance delle banche, con l'indice di settore che cede il 3,11%.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,52%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell'1,19%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,62% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,93%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche SOCIETE GENERALE (SOGN.DE: Quotazione), BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), BANCO POPULAR (POP.MC: Quotazione), DEXIA (DEXI.BR: Quotazione), NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) cedono tra il 5% e il 6%.

* L'assicuratrice IRISH LIFE & PERMANENT IPM.I cede il 3%. Anche se la performance del gruppo è stata in linea con le attese, il gruppo rimane fortemente capitalizzato, allo stesso tempo la domanda sul ramo vita è mista, nel ramo banche e prestiti è in calo e gli arretrati sui mutui sono in aumento.

* Il colosso aerospaziale EADS EAD.PA è in rialzo del 3,70%. In linea con le attese nel primo trimestre l'Ebit adjusted è sceso del 64% a 83 milioni di euro, l'utile netto è sceso del 39% a 103 milioni e le vendite sono salite del 6% a 8,95 miliardi. Il direttore finanziario ha detto che il programma A380 si sta stabilizzando e che il rafforzamento del dollaro porterà a profitti dal 2012.

* WOLSELEY (WOS.L: Quotazione) avanza di quasi l'8%. Il più grande distributore al mondo di materiali da costruzione ha annunciato di battere le attese di mercato dell'intero anno e di aver più che raddoppiato il proprio utile operativo nel terzo trimestre fiscale.

* WARTSILA WRT1V.DE guadagna l'1,24%, dopo esser ebalzata del 5% in apertura. La produttrice di motori finlandese ha ricevuto un ordine di circa 200 milioni di euro, il più grande della sua storia, dalla brasiliana Energética Suape II SA per la costruzione di una centrale energetica.

* RENISHAW (RSW.L: Quotazione) avanza di circa il 6%. La produttrice di strumenti di misurazione ha presentato una trimestrale positiva, con ricavi in aumento del 28% sul trimestre di riferimento e un utile ante imposte dei 9 mesi precedenti a 15,5 milioni di sterline a fronte dei 10,6 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso, oltre a vedere un miglioramento degli ordini.