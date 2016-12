BORSE EUROPA - Indici contrastati, pesa settore bancario

indici chiusura

alle 16,50 var. 2009 ---------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.766,44 +0,07% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.049,69 +0,05% 1.045,76 Stoxx banche 209,33 -0,70% 221,27 Stoxx oil&gas 322,63 +0,28% 330,54 Stoxx tech 204,80 -0,11% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 maggio (Reuters) - A metà pomeriggio le piazze europee sono contrastate, ma nel complesso hanno recuperato le perdite causate dai timori che la stretta fiscale di alcuni paesi europei possa indebolire la crescita economica.

Le stesse misure d'austerità, d'altra parte, fanno sperare in un miglioramento della salute finanziaria di alcuni paesi a rischio e nel superamento della crisi debitoria.

Pesa sugli indici il settore bancario, mentre sono in forte rialzo, oltre il 2%,il comparto minerario e quello auto.

Oggi le piazze di Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera sono chiuse per la festività dell'Ascensione.

Intorno alle 16,45 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,07%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,76%, il Dax tedesco .GDAXI l'1,26%, mentre il Cac 40 francese .FCHI è poco sopra la parità (+0,05%).

Tra i titoli in evidenza:

* CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) cede quasi il 4%, dopo aver pubblicato ieri, a borse chiuse, risultati trimestrali sotto le attese. Il risultato netto è stato di 470 milioni nel primo trimestre contro un consensus di 514 milioni.

* TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) cede quasi il 3% dopo aver archiviato il primo trimestre con risultati inferiori alle aspettative. L' utile netto è stato pari a 1,66 miliardi di euro, inferiore ai 1,73 miliardi previsti da un sondaggio Reuters.

* OLD MUTUAL (OML.L: Quotazione) sale dell'1,7% dopo i buoni risultati trimestrali e la conferma del rating buy da parte di Deutsche Bank. Spingono il titolo inoltre le voci sull'interesse di Standard Chartered's (STAN.L: Quotazione) per la sudafricana Nedbank (NEDJ.J: Quotazione), in cui Old Mutual detiene il 54%.

* TULLETT PREBON (TLPR.L: Quotazione) cede circa il 13% dopo aver detto che le trattative con un possibile compratore si sono concluse con un niente di fatto.

* La casa farmaceutica francese NICOX (NCOX.PA: Quotazione) crolla, perdendo oltre il 44%, dopo che il regolatore americano Fda ha dato per ora parere negativo per la commercializzazione del farmaco Naproxcinod contro l'artrite fino a ulteriori dati. Decisione finale attesa il 23 luglio.

* BRITISH TELECOM (BT.L: Quotazione), in rialzo di oltre l'11%, ha battuto le aspettative di mercato annunciando una flessione limitata al 2% dei ricavi, a 20,9 miliardi nell'esercizio fiscale terminato lo scorso marzo.

* SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione) sale del 3,4%, dopo aver archiviato l'anno che chiude il 20 marzo con un utile ante imposte e depurato da altri fattori a 610 milioni di sterline a fronte di attese di 590-600 milioni. La terza catena di supermercati britannica vede tuttavia un 2010 difficile, con una bassa inflazione e i consumatori sotto pressione.

* La produttrice di tubi francese VALLOUREC (VLLP.PA: Quotazione) guadagna il 6% circa, dopo aver annunciato un outlook leggermente migliore per il primo semestre, nonostante un calo delle vendite nel primo trimestre.