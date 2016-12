BORSE EUROPA - Indici in rialzo grazie a banche, misure Spagna

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.772,30 +1,53% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.048,27 +1,28% 1.045,76 Stoxx banche 212,82 +1,78% 221,27 Stoxx oil&gas 323,08 +0,90% 330,54 Stoxx tech 203,66 +1,47% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 maggio (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio positivo, dopo aver aperto in rosso, grazie ai finanziari rafforzati da una serie di trimestrali positive e alle misure di austerità annunciate dalla Spagna.

Il primo ministro spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero ha annunciato tagli al bilancio pubblico per portare a risparmi aggiuntivi di 15 miliardi di euro tra 2010 e 2011.

Tra i panieri più movimentati spiccano quello legato a trasporti e ristorazione su del 2,17% e i finanziari con assicurazioni e banche su del 2% e dell'1,4%.

Intorno alle 10,15 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,81%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,40%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,35% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,03%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il gruppo finanziario ING ING.AS avanza di oltre il 7% dopo aver annunciato di essere tornata in utile nel primo trimestre con un utile netto per 1,33 miliardi di euro a fronte di attese per 964 milioni di un sondaggio Reuters.

* La banca francese NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) avanza del 3,7% circa, dopo aver annunciato ieri un utile netto per 464 milioni di euro a fronte dei 365,4 milioni delle attese di un sondaggio Reuters e aver annunciato una bassa esposizione ai titoli di stato dei paesi cosiddetti "Pigs" (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna).

* KBC (KBC.BR: Quotazione) avanza di circa il 4,2%. Il gruppo finanziario belga nel primo trimestre ha registrato un utile netto di 442 milioni di euro a fronte di attese di 399 milioni e il suo AD Jan Vanhevel ha detto che nel 2010 si aspetta un calo delle sofferenze.

* OLD MUTUAL (OML.L: Quotazione) avanza del 4,9%, con i trader che citano un interessa da parte du Standard Chartered (STAN.L: Quotazione) nella quota di Old Mutual in Nedbank (NEDJ.J: Quotazione).

* COMPASS GROUP (CPG.L: Quotazione), il più grande gruppo di ristorazione al mondo avanza di circa il 3% dopo aver annunciato un utile pre tasse di 462 milioni di sterline su del 14%.

* Il gruppo britannico di giornali JOHNSTON PRESS (JPR.L: Quotazione) cede oltre il 5% dopo aver detto che le elezioni in Gran Bretagna hanno portato a un calo della spesa pubblicitaria e di non vedere miglioramenti significativi fino al terzo trimestre.

* TF1 (TFFP.PA: Quotazione) perde circa il 3%. Il più grande gruppo televisivo francese ieri ha presentato i suoi risultati e ha alzato le previsioni di crescita sul 2010 al 4%, specificando però che il settore pubblicitario nonostante abbia visto una crescita dei volumi è ancora permeato dalla cautela.

* SALZGITTER (SZGG.DE: Quotazione) perde appena lo 0,26% dopo aver aperto in calo di oltre il 3%. La seconda produttrice di acciaio in Germania nel primo trimestre ha registrato una perdita pre tasse di 17,1 milioni di euro superiore alle attese di 9 milioni, e ha ridimensionato il suo outlook sul 2010.

* BEKAERT (BEKB.BR: Quotazione) avanza di quasi il 6% dopo che il gruppo dell'acciaio ha battuto le attese con un incremento del 17% nelle vendite consolidate.

* DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) avanza dell'2,9%. L'operatore tedesco ha ribadito l'outlook sul 2010 e risultati del primo trimestre ampiamente in linea con le attese.