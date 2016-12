BORSE EUROPA - Indici in rosso su timori Grecia, giù minerari

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.712,33 -1,69% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.026,71 -1,13% 1.045,76 Stoxx banche 208,90 -1,88% 221,27 Stoxx oil&gas 316,77 -1,48% 330,54 Stoxx tech 199,37 -1,12% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 maggio (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo per il persistere dei timori sulla capacità della Grecia di ridurre il proprio deficit, dopo il rally di ieri con i mercati che avevano accolto più che positivamente il piano di aiuti per la zona euro deciso dall'Ecofin.

Le peggiori performance si registrano nel paniere legato alle materie prime e in quello delle telecomunicazioni , in calo entrambi di circa il 2%.

Intorno alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,69%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell'1,01%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,95% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,19%.

Tra i titoli in evidenza:

* RIO TINTO (RIO.AX: Quotazione) (RIO.L: Quotazione) cede il 2,1%. La mineraria è riuscita a risolvere il problema legato a un ostacolo ambientale per poter espandere la capacità del porto di Cape Lambert, ma sul progetto resta l'incertezza della nuova tassa sui minerari che il governo australiano vuole introdurre dal 2012.

* DEUTSCHE POST (DPWGn.DE: Quotazione) sale di oltre il 3%, dopo aver diffuso una buona trimestrale, con un Ebit di 566 milioni di euro a fornte di attese di 452 milioni di un sondaggio Reuters, e aver migliorato l'outlook sul 2010.

* PORTUGAL TELECOM PTC.LS avanza di quasi l'11% dopo aver annunciato di aver ricevuto e rifiutato un'offerta da parte di TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione), in calo del 3% dopo aver lanciato un'Opa ostile su Vivo VIVO4.SA, il più grande operatore di telefonia mobile brasiliano.

* EVS (EVSB.BR: Quotazione) perde circa il 5% dopo una trimestrale deludente. La società di servizi televisivi ha registrato un utile marginale inferiore alle attese nelle sue attività legate alle Olimpiadi invernali.