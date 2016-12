BORSE EUROPA - Indici volatili su scia incertezza Wall Street

indici chiusura

alle 16,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.665,97 -0,50% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.025,11 +0,17% 1.045,76 Stoxx banche 200,18 -0,98% 221,27 Stoxx oil&gas 323,19 -0,04% 330,54 Stoxx tech 203,413 -0,01% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - Seduta all'insegna della volatilità per le borse europee, in balia di qualsiasi sviluppo sul fronte della crisi greca in un mercato che continua a temere il rischio di contagio.

Il presidente della Bce Jean-Claude Trichet ha detto che un default della Grecia è "fuori questione" ma ha anche affermato che non è stata discussa la possibilità di acquistare bond governativi per abbassare il costo del denaro per i paesi della zona euro più indebitati.

Le notizie corporate positive, come i risultati sopra le attese di BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), offrono qualche sostegno ai listini ma non riescono a dettare il tono della giornata.

Un po' di sollievo è arrivato anche dai dati macro, con gli ordini manifatturieri tedeschi saliti del 5% su mese a marzo, in linea con le attese più ottimistiche.

All'incertezza contribuisce l'avvio di Wall Street con gli indici che nella prima mezz'ora di contrattazioni oscillano tra denaro e lettera.

Intorno alle 16,05 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale marginalmente. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE arretra dello 0,1%, il Dax tedesco .GDAXI avanza dello 0,4%.

La diffusione degli indici Euronext sulle borse di Amsterdam .AEX, Parigi .FCHI, Bruxelles .BEL20 e Lisbona .PSI20 è rimasta interrotta per problemi tecnici riprendendo alle 16,00. L'indice Cac 40 francese .FCHI perde lo 0,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) riduce i guadagni iniziali ma difende un rialzo di circa un punto percentuale dopo i forti risultati, che hanno relegato in secondo piano l'esposizione da 5 miliardi di euro della banca nei confronti della Grecia, annunciata oggi.

* Anche COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) è premiata dal denaro dopo una trimestrale superiore alle aspettative e sale di oltre il 3%.

* Sul fronte opposto, AXA (AXAF.PA: Quotazione) cede più del 3% dopo l'annuncio di ricavi trimestrali sotto le attese.

* Sono ancora i risultati alla base del calo superiore al 3% accusato da ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, che ha comunicato una perdita netta del primo trimestre molto più consistente del previsto e ha mancato le stime di ricavi.

* CAPGEMINI (CAPP.PA: Quotazione) festeggia con un progresso di oltre il 4% le previsioni di un ritorno alla crescita nella seconda parte dell'anno.