BORSE EUROPA - Indici contrastati, pesa Grecia,buone trimestrali

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.673,61 -0,21% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.023,17 -0,02% 1.045,76 Stoxx banche 203,02 +0,42% 221,27 Stoxx oil&gas 323,24 -0,02% 330,54 Stoxx tech 202,72 -0,36% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - Le piazze europee hanno un andamento contrastato con i persistenti timori di un contagio della crisi greca. Preoccupazioni che non sembrano attenuarsi mentre dai risultati societari stanno giungendo segnali positivi.

"Le trimestrali e i dati economici sono buoni. Ma il fronte negativo è quello della crisi debitoria in corso", ha detto Bernard McAlinden, investment strategist per NCB STockbrokers.

Tra i diversi panieri spiccano in negativo i media europei , in calo dell'1,22%, e in positivo il settore auto , su dell'1,29%.

Intorno alle 10,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è sostanzialmente piatto. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,15%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,25%, mentre il Cac 40 francese .FCHI perde lo 0,06%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le società che hanno diffuso oggi la loro trimestrale si segnalano le finanziarie la tedesca COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione), su del 2,6%, e le francesi BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) al +2%, CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) al -1,9% e AXA (AXAF.PA: Quotazione) al -3%.

* Tra le telecomunicazioni dopo le loro trimestrali TELECINCO (TL5.MC: Quotazione) è piatta, PROSIEBENSAT1 PSMG_p.DE segna -0,4%, e PORTUGAL TELECOM PRTY.L il -2,9%.

* Tra le altre società che hanno diffuso i loro risultati ALCATEL LUCENT ALUA.PA è al -4%, l'agenzia di collocamento ADECCO ADEN.VX il -1%, PAGESJAUNES PAJ.PA segna -1,20%, mentre HEIDELBERGCEMENT (HEIG.DE: Quotazione) è al +2%.

* NATXIS (CNAT.PA: Quotazione) sale dell'1,12%, dopo aver aperto in calo del 2,5% per aver annunciato un'esposizione sui bond greci per 2,1 miliardi di euro. * PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) avanza del 2%, dopo aver raggiunto un accordo iniziale al 50-50 per una venture in Cina per la produzione di auto con la China Changan Automotive Group.

* La società italiana di biotecnologie quotata in Svizzera NEWRON (NWRN.S: Quotazione) collassa giù di oltre il 50% dopo i fallimentari risultati di un test di un analgesico che non hanno evidenziato alcuna differenza rispetto ai placebo.