BORSE EUROPA-Indici pesanti, timori debito eclissano trimestrali

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.665,42 -1,58% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.018,94 -1,38% 1.045,76 Stoxx banche 199,75 -2,64% 221,27 Stoxx oil&gas 320,05 -0,93% 330,54 Stoxx tech 202,34 -1,17% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 maggio (Reuters) - Le borse europee peggiorano nel primo pomeriggio dopo che Moody's ha messo il rating del Portogallo sotto osservazione per un possibile downgrade.

Dopo l'ondata di vendite della vigilia, sui listini anche oggi continuano a pesare i timori sul debito sovrano che eclissano i risultati positivi di grossi gruppi come InBev (ABI.BR: Quotazione) e Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione).

Restano sotto pressione i bancari, con gli istituti greci in picchiata dopo le notizie di tre morti negli scontri di oggi ad Atene.

Anche Wall Street parte in ribasso nonostante le notizie rassicuranti dal fronte macro, con i dati Adp che hanno evidenziato un incremento dei posti di lavoro del settore privato ad aprile.

Intorno alle 15,35 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,4%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell'1,73%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,03% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,81%.

Atene .ATG lascia sul terreno oltre il 5%, Madrid .IBEX e Lisbona .PSI20 il 3% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* BP (BP.L: Quotazione), che è crollata del 15% nelle ultime due settimane sulle preoccupazioni per l'enorme fuoriuscita di greggio nel Golfo del Messico, oggi ha tentato il rimbalzo ma il prevalere della debolezza sui mercati l'ha riportata sulla parità.

* ANHEUSER-BUSCH INBEV (ABI.BR: Quotazione), il numero uno al mondo della birra, difende il segno positivo con un +0,7% sulla scia di risultati che hanno battuto le attese, aiutati da un boom delle vendite in Brasile.

* La trimestrale sopra le stime non basta invece a sostenere SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), in calo di quasi il 2% in un settore bancario tartassato dalla lettera.

* LAFARGE LAFP.PA perde oltre il 5% dopo aver annunciato un calo del 10% nelle vendite nel primo trimestre. Il colosso del cemento francese sconta la situazione economica alla quale si è sommato un rigido inverno che ha rallentato le costruzioni in Europa e America.

* HENKEL (HNKG_p.DE: Quotazione) perde intorno al 3,5%. Il produttore di beni di consumo tedesco ha alzato la guidance per il 2010 meno di quanto si attendevano gli analisti.