BORSE EUROPA-Indici ai minimi da due mesi,giù costruzioni,banche

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.676,61 -1,16% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.024,30 -0,86% 1.045,76 Stoxx banche 201,80 -1,64% 221,27 Stoxx oil&gas 322,31 -0,23% 330,54 Stoxx tech 202,49 -1,09% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 maggio (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo, estendendo le perdite delle scorse sessioni, toccando il loro minimo degli ultimi due mesi.

Gli investitori sono ulteriormente preoccupati dalla notizia che l'indice Pmi servizi della Spagna seppure continui a crescere, lo faccia a un ritmo minore con le imprese costrette a tagliare posti di lavoro.

"Ieri c'è stata una reazione eccessiva e il buon senso prevarrà", ha detto Howard Wheeldon, strategist per BGC Partners. "Viviamo tempi difficili e questo è quello che succede quando i mercati si innervosiscono".

Particolarmente negativo è l'andamento delle costruzioni e delle banche , con gli indici di settore che perdono rispettivamente il 2,51% e l'1,64%.

Intorno alle 10,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,86%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,87%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,83% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,25%.

Tra i titoli in evidenza:

* LAFARGE LAFP.PA perde il 4,6%, dopo aver annunciato un calo del 10% nelle vendite nel primo trimestre. Il colosso del cemento francese sconta la situazione economica alla quale si è sommato un rigido inverno che ha rallentato le costruzioni in Europa e America.

* Tra le banche sono particolarmente colpite le spagnole. BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) perdono circa il 4%.

* SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) avanza di circa l'1%, unico titolo dell'idice di settore assieme a HSBC (HSBA.L: Quotazione) in rialzo, grazie ai risultati del primo trimestre con un utile netto di 1,1 miliardi di euro (contro 614 milioni attesi), dicendosi fiduciosa sul target 2010 di 3 miliardi di euro per gli utili.

* PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione) sale dello 0,1%, dopo un balzo del 2,5%. L'assicuratore britannico ha posticipato il suo aumento di capitale per questioni aperte con i regolatori per il suo acquisto da 35,5 miliardi di dollari del ramo vita di AIG (AIG.N: Quotazione). La sua concorrente OLD MUTUAL (OML.L: Quotazione) avanza dello 0,18% dopo l'upgrade di Ubs a "buy" da "neutral" che ha alzato anche il target price a 150 pence da 120.

* La costruttrice di auto tedesca BMW (BMWG.DE: Quotazione) avanza di appena lo 0,23%, nonostante il suo utile operativo oltre le attese, legato soprattuto alla sua attività core nel segmento auto.

* La britannica NEXT (NXT.L: Quotazione) cede il 4,4%. Seconda catena del paese nel settore moda, secondo gli analisti sconta la chiusura di posizioni degli investitori dopo i recenti guadagni per aver rivisto al rialzo gli utili per l'anno in corso.

* INTERNATIONAL POWER IPR.L e CENTRICA (CNA.L: Quotazione) perdono rispettivamente il 4,1% e l'1% dopo il downgrade a "hold" da "buy" di Deutsche Bank di entrambe le utility.

* HENKEL (HNKG_p.DE: Quotazione) perde circa il 5,5%. Il produttore di beni di consumo tedesco ha alzato in modo deludente la sua guidance per il 2010.