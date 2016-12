BORSE EUROPA - Indici netto calo su timori debito Europa

alle 16,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.739,75 -2,85% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.041,63 -2,25% 1.045,76 Stoxx banche 207,74 -3,99% 221,27 Stoxx oil&gas 324,59 -2,85% 330,54 Stoxx tech 206,52 -1,22% 184,35 ---------------------------------------------------------------- LONDRA, 4 maggio (Reuters) - Le piazze europee sono in deciso ribasso, insieme all'euro, in un mercato dove restano i timori di una crisi del debito nelle nazioni periferiche.

Con il ribasso di oggi gli indici europei sono passati in negativo su base annuale.

Successivamente Moody's ha detto che il pacchetto di aiuti finanziari non segna la soluzione finale della crisi di bilancio greca e che il punto è se Atene riuscirà a risanare i conti e a mantenere la propria coesione sociale.

Tra i titoli in evidenza:

Le banche sono in netto calo. Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) perdono il 6 e il 7% rispettivamente. "Gli investitori stanno vendendo azioni. C'è nervosismo sugli aiuti per la Grecia e per i possibili problemi delle economie periferiche", dice Giles Watts, capo del trading a City Index. Continua...