BORSE EUROPA - Indici in rosso, pesano incertezze Grecia

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.796,49 -0,72% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.058,56 -0,35% 1.045,76 Stoxx banche 215,16 -0,29% 221,27 Stoxx oil&gas 331,90 -0,32% 330,54 Stoxx tech 208,58 -0,29% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 maggio (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo, scontando le incertezze dei mercati sulle difficoltà politiche che il pacchetto di salvataggio della Grecia potrebbe incontrare e sulla capacità del paese di attuare con successo le difficili misure.

"Il destino della Grecia è nelle mani della Grecia. Anche loro devono essere d'accordo", ha detto Koen De Leus, economista a KBC securities a Bruxelles. "Abbiamo avuto un grosso rally per per oltre un anno ed è normale che si torni un po' indietro. Gli investitori stanno cercando scuse per fare profitti".

Negativo l'andamento del settore delle costruzioni , in calo dello 0,89%, e dell'industria chimica giù dello 0,79%.

La piazza di Londra oggi è chiusa per festività.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,72%. Sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI scende dello 0,36% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,62%.

Tra i titoli in evidenza: * HEIDELBERG CEMENT .HEIG.DE, ACCIONA (ANA.MC: Quotazione) e TITAN CEMENT (TTNr.AT: Quotazione) perdono oltre il 2%.

* BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) (BP.F: Quotazione) perde il 4% dopo essere sceso di oltre l'8% sulla piazza di Francoforte. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha detto che la società, titolare della piattaforma le cui perdite hanno causato un disastro ambientale in Louisiana, "pagherà il conto".

* ACELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), XSTRATA (ISPA.AS: Quotazione) perdono circa l'1,2%. Le minerarie soffrono dell'onda lunga delle intenzioni del governo australiano di alzare le tasse sui profitti nel settore.

* ALTRAN TECHNOLOGIES (ALTT.PA: Quotazione) avanza di oltre il 3%, grazie a dei risultati leggermente migliori delle attese, in particolare le vendite sui mercati esteri, segno secondo gli analisti che il gruppo si sta iniziando a riprendere.

* La farmaceutica WILEX (WL6G.DE: Quotazione) avanza di oltre il 5%, dopo aver annunciato di di aver terminato con successo la fase 2, su tre necessarie, dei test di un nuovo medicinale contro il cancro intestinale. La società diffonderà i risultati a giugno.