BORSE EUROPA-Indici deboli, banche e petroliferi sotto pressione

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.823,33 -0,17% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.063,96 -0,57% 1.045,76 Stoxx banche 216,33 -0,90% 221,27 Stoxx oil&gas 332,12 -1,41% 330,54 Stoxx tech 209,40 +0,28% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 30 aprile (Reuters) - Le borse europee nel primo pomeriggio si muovono all'insegna della debolezza, con le banche in ritracciamento dopo la buona partenza per il prevalere della cautela in attesa di dettagli sul pacchetto di aiuti alla Grecia.

Anche gli istituti ellenici , dopo un avvio sprint, cancellano quasi completamente i guadagni.

All'incertezza contribuisce l'avvio poco mosso di Wall Street dopo il dato del Pil del primo trimestre leggermente sotto le attese.

Intorno alle 15,35 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra dello 0,6% circa. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,9%, il Dax tedesco .GDAXI un più modesto 0,1% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,5%.

Tra i titoli in evidenza: * Nel settore bancario spicca il -5,7% di BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) dopo l'annuncio dei risultati trimestrali giudicati deludenti, in particolare per quanto riguarda Barclays Capital.

* TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) è in ribasso del 3% circa dopo i risultati del primo trimestre. La compagnia petrolifera francese ha registrato un rialzo dell'utile netto 'adjusted' del 9% sullo stesso periodo del 2009, in linea con le attese degli analisti ma che delude se confrontato con le performance delle altre major che in gran parte hanno battuto le previsioni.

* Sempre tra i petroliferi, BP (BP.L: Quotazione) perde intorno al 4% estendendo il calo del 6,5% della vigilia mentre dalla piattaforma del Golfo del Messico il greggio continua a riversarsi in mare.

* TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) lascia sul terreno quasi il 3% penalizzata dal downgrade di Deutsche Bank a "hold" da "buy". * MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) balza del 2,5% dopo avere detto ieri che le vendite del primo trimestre sono cresciute e confermato le attese sul raggiungimento dell'obiettivo di un free cash flow positivo nell'anno. Natixis ha alzato il target a "buy" da "add".